Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 14:50

Lucrările la noul stadion Dinamo au fost oprite / Facebook Noul Stadion "Dinamo"

Lucrările de demolare a vechii arene din Ştefan cel Mare a lui Dinamo au fost oprite temporar, din cauza celor două loje care aparţin lui ASC FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, aflată în faliment.

Având în vedere că ASC FC Dinamo e în faliment, e nevoie de aprobarea creditorilor pentru demolarea celor două loje. Adunarea generală a creditorilor ASC FC Dinamo va avea loc pe 19 martie, când ar trebui decisă demolarea, pentru ca lucrările la noul stadion, întrerupte de câteva zile, să continue.

“Status demolare stadion Dinamo – 13 martie 🗓️
Liniște si pace într-o o frumoasă zi de primăvară astăzi in Ștefan cel Mare. 🌞”, au transmis reprezentanţii contului de Facebook Noul Stadion “Dinamo”.

Noua arenă din Ştefan cel Mare ar urma să aibă 25.000 de locuri, după cum preciza Ionuţ Lupescu pentru AntenaSport.

“O să fie un stadion în care vor fi foarte multe spaţii în afara celor de sport. Vom avea alte 7-8 sporturi care vor avea baza acolo, dar vor fi şi un hotel, un mini-hotel, spaţii să poată veni cineva să facă un restaurant”, preciza preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu, pentru AntenaSport.

Dinamo şi CS Dinamo ar putea fuziona. Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon în grupele Cupei României, formaţia din Liga 1 impunându-se cu 3-1.

Tot Ionuţ Lupescu anunţa că echipa din prima ligă a depus o hârtie către minister pentru ca cele două cluburi să poată fuziona şi să formeze un singur Dinamo. Preşedinte la CS Dinamo în prezent, Ionuţ Lupescu ar urma să ocupe o funcţie în conducerea alb-roşiilor şi după fuziune.

“Din câte ştiu eu, cei de la FC au depus către minister o hârtie prin care doresc o asociere, să discutăm şi aşteptăm decizia ministerului, ca să putem negocia sau nu. Să vedem dacă putem să facem această asociere, aşa cum îşi doresc toţi suporterii, să fie un singur Dinamo”, declara Ionuţ Lupescu pentru AntenaSport.

 

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”
14:18

Mirel Rădoi i-a spus ferm lui Gigi Becali ce nu are voie să facă! În caz contrar, va pleca de la FCSB
13:55

“Giuleştiul fierbe” Anunţul Rapidului despre ultimele bilete de la derby-ul cu Dinamo!
13:39

Marea schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB, înainte de debut: „A fost foarte ușor de decis”
13:30

Mirel Rădoi a spus deschis ce a găsit la FCSB, la revenirea la formaţia patronată de Gigi Becali!
12:58

Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Anunțul italienilor: „E un pariu câștigat”
12:48

Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 5 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”