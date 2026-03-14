Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul

Lucrările de demolare a vechii arene din Ştefan cel Mare a lui Dinamo au fost oprite temporar, din cauza celor două loje care aparţin lui ASC FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, aflată în faliment.
Având în vedere că ASC FC Dinamo e în faliment, e nevoie de aprobarea creditorilor pentru demolarea celor două loje. Adunarea generală a creditorilor ASC FC Dinamo va avea loc pe 19 martie, când ar trebui decisă demolarea, pentru ca lucrările la noul stadion, întrerupte de câteva zile, să continue.
Lucrările de demolare a vechiului stadion “Dinamo” s-au oprit
“Status demolare stadion Dinamo – 13 martie 🗓️
Liniște si pace într-o o frumoasă zi de primăvară astăzi in Ștefan cel Mare. 🌞”, au transmis reprezentanţii contului de Facebook Noul Stadion “Dinamo”.
Noua arenă din Ştefan cel Mare ar urma să aibă 25.000 de locuri, după cum preciza Ionuţ Lupescu pentru AntenaSport.
“O să fie un stadion în care vor fi foarte multe spaţii în afara celor de sport. Vom avea alte 7-8 sporturi care vor avea baza acolo, dar vor fi şi un hotel, un mini-hotel, spaţii să poată veni cineva să facă un restaurant”, preciza preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu, pentru AntenaSport.
Dinamo şi CS Dinamo ar putea fuziona. Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon în grupele Cupei României, formaţia din Liga 1 impunându-se cu 3-1.
Tot Ionuţ Lupescu anunţa că echipa din prima ligă a depus o hârtie către minister pentru ca cele două cluburi să poată fuziona şi să formeze un singur Dinamo. Preşedinte la CS Dinamo în prezent, Ionuţ Lupescu ar urma să ocupe o funcţie în conducerea alb-roşiilor şi după fuziune.
“Din câte ştiu eu, cei de la FC au depus către minister o hârtie prin care doresc o asociere, să discutăm şi aşteptăm decizia ministerului, ca să putem negocia sau nu. Să vedem dacă putem să facem această asociere, aşa cum îşi doresc toţi suporterii, să fie un singur Dinamo”, declara Ionuţ Lupescu pentru AntenaSport.
