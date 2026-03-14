Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul

Lucrările de demolare a vechii arene din Ştefan cel Mare a lui Dinamo au fost oprite temporar, din cauza celor două loje care aparţin lui ASC FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, aflată în faliment.

Având în vedere că ASC FC Dinamo e în faliment, e nevoie de aprobarea creditorilor pentru demolarea celor două loje. Adunarea generală a creditorilor ASC FC Dinamo va avea loc pe 19 martie, când ar trebui decisă demolarea, pentru ca lucrările la noul stadion, întrerupte de câteva zile, să continue.

Lucrările de demolare a vechiului stadion “Dinamo” s-au oprit

“Status demolare stadion Dinamo – 13 martie 🗓️

Liniște si pace într-o o frumoasă zi de primăvară astăzi in Ștefan cel Mare. 🌞”, au transmis reprezentanţii contului de Facebook Noul Stadion “Dinamo”.

Noua arenă din Ştefan cel Mare ar urma să aibă 25.000 de locuri, după cum preciza Ionuţ Lupescu pentru AntenaSport.