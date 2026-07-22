Ion Ion Ţiriac (50 de ani), fiul lui Ion Ţiriac, a avut o postare rară pe contul său de Instagram legată de copiii săi. Cunoscut pentru faptul că este discret în ceea e priveşte familia sa, fiul miliardarului le-a dedicat băieţilor săi o postare.
Alexandru şi Nicholas sunt cei doi copii pe care Ion Alexandru Ţiriac îi are din căsnicia cu Ileana Lazariuc.
Fiul lui Ion Ţiriac, postare rară alături de copiii săi: „Doamnelor, încă sunt singuri”
Fiul fostului jucător de tenis a vorbit în postarea respectivă despre toate încercările şi reuşitele pe care le-a avut în viaţă. Nimic nu se compară pentru acesta cu cei doi băieţi ai săi, despre care spune că reprezintă cea mai mare binecuvântare a sa.
Pe Instagram, el a publicat o fotografie alături de Alexandru şi Nicholas şi a compus un mesaj emoţionant şi rar, în condiţiile în care este foarte discret în ceea ce priveşte viaţa personală:
„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti niciodată, dar și lecții pe care nu le voi uita niciodată.
Însă Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va exista nici măcar o zi în care să uit să-I mulțumesc pentru că m-a binecuvântat cu ei”, a fost mesajul lui Ion Alexandru Ţiriac.
Fiul miliardarului a încheiat postarea într-o notă amuzantă: „Apropo, doamnelor, încă sunt singuri și foarte pretențioși din fire”, a mai spus acesta despre cei doi fii ai săi pe care îi are din căsnicia cu Ileana Lazariuc.
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