Ion Ion Ţiriac (50 de ani), fiul lui Ion Ţiriac, a avut o postare rară pe contul său de Instagram legată de copiii săi. Cunoscut pentru faptul că este discret în ceea e priveşte familia sa, fiul miliardarului le-a dedicat băieţilor săi o postare.

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Alexandru şi Nicholas sunt cei doi copii pe care Ion Alexandru Ţiriac îi are din căsnicia cu Ileana Lazariuc.

Fiul lui Ion Ţiriac, postare rară alături de copiii săi: „Doamnelor, încă sunt singuri”

Fiul fostului jucător de tenis a vorbit în postarea respectivă despre toate încercările şi reuşitele pe care le-a avut în viaţă. Nimic nu se compară pentru acesta cu cei doi băieţi ai săi, despre care spune că reprezintă cea mai mare binecuvântare a sa.

Pe Instagram, el a publicat o fotografie alături de Alexandru şi Nicholas şi a compus un mesaj emoţionant şi rar, în condiţiile în care este foarte discret în ceea ce priveşte viaţa personală:

„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti niciodată, dar și lecții pe care nu le voi uita niciodată.