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Cutremur în Gruia! CFR Cluj, o nouă interdicţie la transferuri! Iuliu Mureşan e gata să îşi dea demisia

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 13:32 / Actualizat: 22 iulie 2026, 15:01

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Cutremur în Gruia! CFR Cluj, o nouă interdicţie la transferuri! Iuliu Mureşan e gata să îşi dea demisia

Iuliu Mureşan / Sport Pictures

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Situaţia de la CFR Cluj devine din ce în ce mai complicată. La doar o zi distanţă după ce patronul Neluţu Varga anunţa că toate datoriile au fost plătite şi că formaţia din Gruia scapă de interdicţie, CFR a primit o adevărată lovitură marţi.

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FIFA a aplicat o nouă interdicţie la transferuri. Timp de trei perioade de mercato, formaţia clujeană nu va putea înregistra jucători din cauza datoriilor. Decizia nu este definitivă.

CFR Cluj a primit o nouă interdicţie la transferuri

Vestea a venit ca un fulger la CFR Cluj, iar fanatik.ro susţine că Iuliu Mureşan, preşedintele clubului, vrea să îşi dea demisia, după situaţia complicată în care a ajuns echipa.

Marţi, Neluţu Varga susţinea că a achitat restanţe de 1,5 milioane de euro. Sursa menţionată mai sus susţine însă că CFR Cluj a plătit doar 90.000 de euro până în acest moment, motiv pentru care FIFA a fost nevoită să pună în aplicare această interdicţie.

Clujenii au reuşit însă să înregistreze doi jucători pe lista de Conference League chiar înaintea dublei cu Alashkert. Este forba de Renato Pantalon şi Stefan Drazic.

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CFR Cluj poate scăpa de această interdicţie înainte de finalul anului 2027, atunci când ar avea din nou dreptul de a face transferuri, în cazul în care va achita integral toate restanţele.

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