Lovitură în fotbalul european! Jeff Bezos ar putea deveni investitor la unul din cele mai mari cluburi din lume!

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos (62 de ani), a primit o propunere de a investi la Liverpool, alături de un grup de oameni de afaceri condus de ginerele lui Lakshmi Mittal, Amit Bhatia.

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Jeff Bezos, care este al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de Forbes la 257 de miliarde de dolari, analizează propunerea, informează skysports.com. Bezos a analizat în trecut oferte de a deveni investitor la Seattle Seahawks, câștigătorii Super Bowl din acest an, și Washington Commanders, o altă echipă din NFL, dar a decis să nu dea curs propunerilor.

Jeff Bezos a primit propunerea de a investi la Liverpool

Proprietarul Liverpool, Fenway Sports Group, a confirmat oficial intenţia lui Amit Bhatia de a prelua un pachet de 30% din acţiunile clubului din Premier League. Ginerele lui Lakshmi Mittal a renunţat la acţiunile pe care le deţinea la QPR, club din liga a doua engleză, pentru a crea premisele unei investiţii la Liverpool.

„Un consorțiu de investiții condus, administrat și reprezentat de Amit Bhatia și-a exprimat interesul de a face o investiție minoritară strategică la Liverpool FC”, transmitea Fenway Sports Group.

Discuţiile despre o posibilă investiţie a lui Jeff Bezos la Liverpool au alimentat zvonurile unei posibile retrageri a Fenway Sports Group de la conducerea clubului englez. Totuşi, specialiştii susţin că fondul de investiţii nu ar avea astfel de planuri. Miliardarul John Henry, care conduce fondul de investiţii Fenway Sports Group, a achiziţionat clubul Liverpool în 2010 pentru suma de 300 de milioane de lire sterline.