(P) Ce face diferența dintre o tabelă de marcaj bună și una care rezistă ani pe orice teren de sport

Orice teren de sport are nevoie de o tabelă de marcaj. E unul dintre acele lucruri care par simple până când le alegi greșit și atunci îți dai seama că diferența dintre un produs ieftin și unul construit serios se vede nu la deschiderea cutiei, ci după primul sezon în aer liber sau după primele sute de meciuri în sala de sport.

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Ce separă o tabelă de marcaj care rezistă de una care creează probleme în cel mai nepotrivit moment? Câteva lucruri concrete, pe care merită să le înțelegi înainte de orice decizie de achiziție.

Vizibilitatea: primul criteriu real

O tabelă de scor trebuie citită clar de pe toată suprafața terenului, din tribune și, în cazul stadioanelor, de la distanțe considerabile. Asta depinde direct de calitatea LED-urilor folosite și de dimensiunea fontului afișat.

Tabelele electronice SmarSoft folosesc LED-uri Broadcom și Osram, producători de top la nivel mondial, cu performanțe de luminozitate și durată de viață documentate. Fontul afișat pe modelele standard are înălțimea de 21 cm, cu vizibilitate clară până la 80-100 de metri, suficient pentru terenuri de fotbal, săli de handbal sau de volei de dimensiuni standard. Pe modelele mai mari, fontul ajunge la 30 cm, pentru stadioane cu tribune extinse.

Același nivel de claritate se menține indiferent de condițiile de lumină, inclusiv în plin soare, unde ecranele obișnuite pierd contrast și devin greu de citit.