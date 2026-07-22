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(P) Ce face diferența dintre o tabelă de marcaj bună și una care rezistă ani pe orice teren de sport

Publicat: 22 iulie 2026, 12:55

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(P) Ce face diferența dintre o tabelă de marcaj bună și una care rezistă ani pe orice teren de sport

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Orice teren de sport are nevoie de o tabelă de marcaj. E unul dintre acele lucruri care par simple până când le alegi greșit și atunci îți dai seama că diferența dintre un produs ieftin și unul construit serios se vede nu la deschiderea cutiei, ci după primul sezon în aer liber sau după primele sute de meciuri în sala de sport.

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Ce separă o tabelă de marcaj care rezistă de una care creează probleme în cel mai nepotrivit moment? Câteva lucruri concrete, pe care merită să le înțelegi înainte de orice decizie de achiziție.

Vizibilitatea: primul criteriu real

O tabelă de scor trebuie citită clar de pe toată suprafața terenului, din tribune și, în cazul stadioanelor, de la distanțe considerabile. Asta depinde direct de calitatea LED-urilor folosite și de dimensiunea fontului afișat.

Tabelele electronice SmarSoft folosesc LED-uri Broadcom și Osram, producători de top la nivel mondial, cu performanțe de luminozitate și durată de viață documentate. Fontul afișat pe modelele standard are înălțimea de 21 cm, cu vizibilitate clară până la 80-100 de metri, suficient pentru terenuri de fotbal, săli de handbal sau de volei de dimensiuni standard. Pe modelele mai mari, fontul ajunge la 30 cm, pentru stadioane cu tribune extinse.

Același nivel de claritate se menține indiferent de condițiile de lumină, inclusiv în plin soare, unde ecranele obișnuite pierd contrast și devin greu de citit.

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Rezistența: ce se întâmplă cu electronica în exterior

O tabelă montată pe un teren în aer liber e expusă la ploaie, umiditate, variații mari de temperatură, praf, condens și, în zonele litorale, aer salin. Toate acestea sunt factori care degradează electronica nepregătită în luni, nu în ani.

SmarSoft protejează placa electronică a tabelelor prin tratament cu lacuri industriale, același tip de protecție folosit în industria militară, care sigilează circuitul imprimat și componentele împotriva umidității, condensului, prafului și coroziunii. Rezultatul concret e o electronică funcțională indiferent de condițiile de instalare, fără intervenții frecvente de mentenanță.

Garanția oferită pentru orice produs SmarSoft este de 4 ani, inclusiv pentru produsele personalizate, ceea ce spune ceva concret despre nivelul de încredere al producătorului în calitatea fabricației.

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Ce afișează o tabelă de marcaj modernă

O tabela de marcaj pe smarsoft.ro electronica nu mai înseamnă doar două numere și un cronometru. Modelele actuale afișează denumirile echipelor, fie prin autocolant, fie prin zone programabile cu LED-uri pentru text scrolling, scorul, repriza sau setul, cronometrul meciului și, pe modelele premium, mesaje programabile de la calculator, efecte speciale la goluri sau la finalul reprizelor și sigla echipelor în format color, pe variantele RGB.

Programarea se poate face de la calculator prin soft PC și convertor USB-RS485, wireless sau prin telecomandă radio, în funcție de modelul ales și de distanța față de locul de unde se operează tabela în timpul meciului.

Dimensiuni și sporturi acoperite

SmarSoft produce tabele de marcaj pentru fotbal, handbal, volei și alte sporturi de echipă, într-o gamă largă de dimensiuni, de la modele compacte de 1000mm x 500mm pentru terenuri mici sau săli de antrenament, până la tabele de 4050mm x 1400mm pentru stadioane. Fiecare produs e fabricat în atelierele proprii din Calafat, județul Dolj, la comandă, cu posibilitate de personalizare a dimensiunilor, structurii de afișaj și graficii.

Printre clienții SmarSoft se numără cluburi sportive, săli de sport, stadioane, dar și companii din industrie sau rețele de retail, Catena, Helpnet, McDonald’s, Coca-Cola, Holcim, care folosesc alte produse din gama LED a companiei pentru aplicații industriale sau comerciale.

De ce contează că e fabricat în România

Producția locală înseamnă câteva avantaje concrete: livrare mai rapidă față de importurile din Asia, posibilitate de personalizare reală a fiecărui produs, suport tehnic direct de la producător și piese de schimb disponibile fără termene de așteptare.

Dacă ai nevoie de o tabelă de marcaj cu dimensiuni nestandard, cu grafică personalizată sau cu o structură de afișaj adaptată unui sport specific, SmarSoft poate produce exact ce ai nevoie, nu trebuie să te adaptezi tu la ce există în stoc.

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