Home | Fotbal | Liga Campionilor | A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%”

A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iulie 2026, 22:59

Comentarii
A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%

Carlos Mora / captura digisport.ro

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Carlos Mora (25 de ani) a oferit o predicţie surprinzătoare atunci când a fost întrebat de şansele de calificare, după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mora a spus că echipa lui are 100% şanse de calificare la retur, în condiţiile în care va juca acasă, în faţa propriilor fani.

Carlos Mora a surprins pe toată lumea după Levski Sofia – Craiova 1-0: „Avem 100% şanse de calificare”

„Au dominat un pic în prima repriză, dar în a doua repriză am avut multe şanse. Pe contraatac au avut multe şanse, dar eu consider că au fost greşelile noastre. Trebuia să dăm mingile afară, să faultăm, să oprim asta.

Trebuie să ne gândim la următorul meci, nu mai putem să facem nimic în privinţa acestui meci. A trecut acest meci, trebuie să ne concentrăm pe partida cu Dinamo.

(n.r: Vă concentraţi pe meciul cu Dinamo sau pe al doilea tur cu Levski?) Acum ne concentrăm pe Dinamo, pentru că e următorul meci. O luăm meci cu meci. După aceea vom avea timp să analizăm, cu antrenorul nostru, vom juca returul acasă. Suntem mai puternici acasă.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Care sunt şansele la meciul retur cu Levski? Jucaţi acasă, dar ei au un gol avantaj) Pentru mine, şansele sunt 100% pentru noi. Cu fanii noştri trebuie să facem totul ca să câştigăm acest meci, să îi facem fericiţi pe suporteri, să ne facem şi pe noi fericiţi.

(n.r: Care e situaţia ta medicală? Eşti ok?) Da, sunt ok. Voi verifica după aceea cu doctorul.

(n.r: Un mesaj pentru fani) Hai, Craiova! Se poate, se poate acasă, cu suporterii noştri. Hai, Craiova! Hai, Ştiinţa!”, a declarat Carlos Mora pentru digisport.ro.

Stațiunea de pe litoral în care a izbucnit o furtună cu grindină. Turiștii au fugit de pe plajăStațiunea de pe litoral în care a izbucnit o furtună cu grindină. Turiștii au fugit de pe plajă
Reclamă

Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0

Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare a lui Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap. Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile şi Laurenţiu Popescu a respins greu şutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24. Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare şansă în minutul 46.

Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala. Golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid şi oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba. Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, şi Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Observator
Garsoniere cu 15.000 de euro în 4 cartiere din București. Cum arată în interior
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
Fanatik.ro
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
23:20

Vedetele Universității Craiova, taxate după 0-1 cu Levski Sofia: „Așteptam mai mult”
23:10

Veste şoc de la Real Madrid: Vinicius Junior, pe picior de plecare!
22:56

Filipe Coelho strânge rândurile după eșecul cu Levski Sofia: „Câștigăm împreună, pierdem împreună”. Ce a spus despre retur
22:41

Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”! Care este motivul
22:41

Laurenţiu Popescu sună adunarea după Levski – Universitatea Craiova 1-0: „Nu e nimic pierdut”
22:22

Jackpot pentru David Beckham pe durata Cupei Mondiale! Suma uluitoare pe care a încasat-o din publicitate
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 3 Cutremur în Gruia! CFR Cluj, o nouă interdicţie la transferuri! Iuliu Mureşan e gata să îşi dea demisia 4 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 5 Iuliu Mureşan şi-a dat demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul puterilor” 6 Lovitură în fotbalul european! Jeff Bezos ar putea deveni investitor la unul din cele mai mari cluburi din lume!
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze