A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%”

Carlos Mora (25 de ani) a oferit o predicţie surprinzătoare atunci când a fost întrebat de şansele de calificare, după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0.

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Mora a spus că echipa lui are 100% şanse de calificare la retur, în condiţiile în care va juca acasă, în faţa propriilor fani.

Carlos Mora a surprins pe toată lumea după Levski Sofia – Craiova 1-0: „Avem 100% şanse de calificare”

„Au dominat un pic în prima repriză, dar în a doua repriză am avut multe şanse. Pe contraatac au avut multe şanse, dar eu consider că au fost greşelile noastre. Trebuia să dăm mingile afară, să faultăm, să oprim asta.

Trebuie să ne gândim la următorul meci, nu mai putem să facem nimic în privinţa acestui meci. A trecut acest meci, trebuie să ne concentrăm pe partida cu Dinamo.

(n.r: Vă concentraţi pe meciul cu Dinamo sau pe al doilea tur cu Levski?) Acum ne concentrăm pe Dinamo, pentru că e următorul meci. O luăm meci cu meci. După aceea vom avea timp să analizăm, cu antrenorul nostru, vom juca returul acasă. Suntem mai puternici acasă.