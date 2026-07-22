A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%”

Carlos Mora (25 de ani) a oferit o predicţie surprinzătoare atunci când a fost întrebat de şansele de calificare, după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0.
Mora a spus că echipa lui are 100% şanse de calificare la retur, în condiţiile în care va juca acasă, în faţa propriilor fani.
Carlos Mora a surprins pe toată lumea după Levski Sofia – Craiova 1-0: „Avem 100% şanse de calificare”
„Au dominat un pic în prima repriză, dar în a doua repriză am avut multe şanse. Pe contraatac au avut multe şanse, dar eu consider că au fost greşelile noastre. Trebuia să dăm mingile afară, să faultăm, să oprim asta.
Trebuie să ne gândim la următorul meci, nu mai putem să facem nimic în privinţa acestui meci. A trecut acest meci, trebuie să ne concentrăm pe partida cu Dinamo.
(n.r: Vă concentraţi pe meciul cu Dinamo sau pe al doilea tur cu Levski?) Acum ne concentrăm pe Dinamo, pentru că e următorul meci. O luăm meci cu meci. După aceea vom avea timp să analizăm, cu antrenorul nostru, vom juca returul acasă. Suntem mai puternici acasă.
(n.r: Care sunt şansele la meciul retur cu Levski? Jucaţi acasă, dar ei au un gol avantaj) Pentru mine, şansele sunt 100% pentru noi. Cu fanii noştri trebuie să facem totul ca să câştigăm acest meci, să îi facem fericiţi pe suporteri, să ne facem şi pe noi fericiţi.
(n.r: Care e situaţia ta medicală? Eşti ok?) Da, sunt ok. Voi verifica după aceea cu doctorul.
(n.r: Un mesaj pentru fani) Hai, Craiova! Se poate, se poate acasă, cu suporterii noştri. Hai, Craiova! Hai, Ştiinţa!”, a declarat Carlos Mora pentru digisport.ro.
Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0
Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare a lui Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap. Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile şi Laurenţiu Popescu a respins greu şutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24. Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare şansă în minutul 46.
Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala. Golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid şi oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba. Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, şi Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.
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