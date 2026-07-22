Filipe Coelho strânge rândurile după eșecul cu Levski Sofia: „Câștigăm împreună, pierdem împreună”. Ce a spus despre retur

Universitatea Craiova va avea o misiune dificilă în Bănie, asta după ce a pierdut prima manșă cu Levski Sofia, scor 1-0, din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

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Oltenii au irosit câteva mari ocazii de a marca în Bulgaria, însă jocul a scos la iveală și mari carențe pe faza de construcție la echipa lui Filipe Coelho.

Filipe Coelho: „Vina este a mea”

Universitatea Craiova a suferit primul eșec european din acest sezon, iar oltenii vor avea nevoie de un stadion plin pentru a încerca să răstoarne rezultatul din Bulgaria.

După fluierul final, antrenorul Filipe Coelho a încercat să tragă concluziile despre acest joc, dar acesta a scos în evidență și aspectele pozitive ale partidei.

„Am pierdut. Trebuie să ne uităm la evoluție, am avut momente bune, ne-am creat șansele noastre. Trebuie să analizăm jocul și trebuie să ne îmbunătățim. Sunt puternici la fazele fixe, au atacat spațiile. Am făcut un meci bun. Cel mai important este că după meci avem senzația că putem merge mai departe.