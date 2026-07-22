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Iuliu Mureşan şi-a dat demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul puterilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iulie 2026, 16:25

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Iuliu Mureşan şi-a dat demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul puterilor

Iuliu Mureşan, la un meci / Sport Pictures

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Iuliu Mureşan (72 de ani) a anunţat că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al lui CFR Cluj. Formaţia din Gruia se confruntă cu serioase probleme financiare.

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CFR Cluj reuşise să ridice interdicţia la transferuri, înregistrând doi jucători pe lista de Conference League chiar înaintea dublei cu Alashkert, pe Renato Pantalon şi Stefan Drazic. FIFA a aplicat însă o nouă interdicţie la transferuri. Timp de trei perioade de mercato, formaţia clujeană nu va putea înregistra jucători din cauza datoriilor. Decizia nu este definitivă.

Iuliu Mureşan şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al lui CFR Cluj: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar am ajuns și eu la capătul puterilor”

Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFRist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor.

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Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, a transmis Iuliu Mureşan, citat de site-ul oficial al clubului.

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