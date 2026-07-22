Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”! Care este motivul

Gică Craioveanu (58 de ani), un mare susţinător al Craiovei, având în vedere că a jucat pentru olteni, a dat un verdict clar după înfrângerea la limită a echipei lui Coelho, 0-1, cu Levski, la Sofia.
Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”, având în vedere că gazdele au mai avut, pe lângă gol, 5 ocazii clare, faţă de cele 3 ale oltenilor.
Gică Craioveanu a dat verdictul, după Levski – Craiova 1-0: „Foarte bun rezultatul”
„Foarte bun (n.r: rezultatul). Au avut 3 ocazii (n.r: jucătorii lui Coelho), dar cam atât. Ei au avut vreo 5.
Mi s-a părut un joc haotic al Craiovei, neaşteptat de haotic”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.
Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.
Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare a lui Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap. Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile şi Laurenţiu Popescu a respins greu şutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24. Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare şansă în minutul 46.
Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala. Golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid şi oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba. Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, şi Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.
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