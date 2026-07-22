Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”! Care este motivul

Gică Craioveanu, la un meci al Craiovei / Sport Pictures

Gică Craioveanu (58 de ani), un mare susţinător al Craiovei, având în vedere că a jucat pentru olteni, a dat un verdict clar după înfrângerea la limită a echipei lui Coelho, 0-1, cu Levski, la Sofia.

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Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”, având în vedere că gazdele au mai avut, pe lângă gol, 5 ocazii clare, faţă de cele 3 ale oltenilor.

Gică Craioveanu a dat verdictul, după Levski – Craiova 1-0: „Foarte bun rezultatul”

„Foarte bun (n.r: rezultatul). Au avut 3 ocazii (n.r: jucătorii lui Coelho), dar cam atât. Ei au avut vreo 5.

Mi s-a părut un joc haotic al Craiovei, neaşteptat de haotic”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.

Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.