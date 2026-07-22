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Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”! Care este motivul

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iulie 2026, 22:41

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Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun! Care este motivul

Gică Craioveanu, la un meci al Craiovei / Sport Pictures

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Gică Craioveanu (58 de ani), un mare susţinător al Craiovei, având în vedere că a jucat pentru olteni, a dat un verdict clar după înfrângerea la limită a echipei lui Coelho, 0-1, cu Levski, la Sofia.

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Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”, având în vedere că gazdele au mai avut, pe lângă gol, 5 ocazii clare, faţă de cele 3 ale oltenilor.

Gică Craioveanu a dat verdictul, după Levski – Craiova 1-0: „Foarte bun rezultatul”

„Foarte bun (n.r: rezultatul). Au avut 3 ocazii (n.r: jucătorii lui Coelho), dar cam atât. Ei au avut vreo 5.

Mi s-a părut un joc haotic al Craiovei, neaşteptat de haotic”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.

Echipa Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

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Bulgarii au atacat încă din startul meciului de la Sofia, punând presiune pe apărarea craioveană, iar în minutul 8 au deschis scorul. Centrare a lui Serginho, în careu, de unde căpitanul gazdelor, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap. Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă, dar bulgarii au reluat atacurile şi Laurenţiu Popescu a respins greu şutul din afara careului expediat de Aldair, în minutul 24. Mekvabishvili a trimis peste poartă în minutul 37, pentru ca georgianul să rateze o mare şansă în minutul 46.

Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu, iar gazdele au înscris în minutul 58, prin Everton Bala. Golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid şi oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 73, prin Nsimba. Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor, şi Levski Sofia – Universitatea Craiova s-a terminat 1-0, calificarea urmând să se decidă la Craiova.

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