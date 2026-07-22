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Veste şoc de la Real Madrid: Vinicius Junior, pe picior de plecare!

Mihai Alecu Publicat: 22 iulie 2026, 23:10

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Veste şoc de la Real Madrid: Vinicius Junior, pe picior de plecare!

Vinicius Junior ar putea pleca de la Real Madrid. Foto: Getty Images

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Vinicius Junior este în ultimul an de contract cu Real Madrid şi presa din Spania a dezvăluit care este stadiul negocierilor dintre reprezentanţii clubului şi cei ai jucătorului, asta după ce s-a speculat foarte mult în ultimul timp cu privire la o posibilă înţelegere.

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Atacantul brazilian a fost la un nivel ridicat pe durata Cupei Mondiale, însă nu a reuşit să-şi ajute reprezentativa să aibă un parcurs foarte lung în competiţie, iar acum acesta va fi din nou concentrat pe echipa de club.

Vinicius Junior ar putea pleca de la Real Madrid în această vară

Ultimele detalii cu privire la negocierile dintre Vinicius Junior şi Real Madrid spun că jucătorul e nemulţumit de propunerea pe care a primit-o din partea conducătorilor formaţiei iberice, iar sud-americanul se gândeşte serios la posibilitatea unei plecări de la formaţia de pe Santiago Bernabeu în această vară.

Se pare că oferta financiară pe care Real Madrid i-a făcut-o lui Vinicius Junior este sub ceea ce fotbalistul vrea şi în ultimele negocieri nu a existat o îmbunătăţire din acest punct de vedere, situaţie care a provocat tensiuni în anturajul jucătorului. Concluzia pe care presa din Spania o are este că dacă nu se va ajunge la o înţelegere atunci varianta transferului la o altă echipă este luată serios în calcul.

Real Madrid are două ţinte galactice pentru această vară

Finala Cupei Mondiale pe care a câştigat-o Spania în faţa Argentinei, 1-0, i-a adus lui Rodri titlul de jucătorul turneului. Mijlocaşul de la Manchester City ar fi devenit o ţintă pentru Real Madrid după prestaţiile excelente de la turneul final şi o mutare ar putea să fie realizată, mai ales că ibericul este în ultimul an de contract cu englezii.

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Lovitura cea mai importantă pe care Real Madrid ar putea să o dea este aducerea lui Michael Olise, de la Bayern Munchen. Se pare că Kylian Mbappe a insistat mult pe lângă colegul său de la naţională şi l-a convins pe acesta că un transfer pe Santiago Bernabeu ar fi un pas important pentru cariera sa.

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