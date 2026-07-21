„Sunt şocat” Mesajul milionarului român de doar 30 de ani pentru victimele inundaţiilor teribile din Buşteni

Fostul baschetbalist Caius Covrig (30 de ani), care are afaceri în Buşteni, neafectate de inundaţiile teribile de acolo, a transmis un mesaj pentru victimele catastrofei naturale.
O femeie de 33 de ani a fost rănită grav în urma inundaţiilor. Ea a suferit fracturi la membrele inferioare, fiind transportată de urgenţă la spital. Mai multe persoane au fost salvate din autoturismele luate de ape. Totodată, alte persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din locuinţele cuprinse de ape.
Mesajul milionarului român de 30 de ani pentru victimele inundaţiilor teribile din Buşteni
„Sunt şocat cu cele întâmplate în Buşteni. A fost efectiv dezastru, maşini luate pe sus. Îmi pare foarte rău pentru toate persoanele care au avut de suferit în urma acestor evenimente.
Vreau să ştiţi că vă sunt alături în totalitate. Nici nu-mi pot imagini cât de cumplit este să ai daune de o astfel de valoare şi ce stres poate fi.
Vă urez tuturor să fiţi puternici, tari”, a transmis Caius Covrig pe reţelele sociale.
Caius Covrig a jucat baschet la nivel de colegiu în Statele Unite. S-a întors definitiv în România după terminarea colegiului, pentru a se ocupa de afaceri. Are mai multe business-uri în HoReCa, recent intrând şi în domeniul construcţiilor.
După ce Universitatea Craiova a cucerit eventul, Caius Covrig a apărut pe teren, alături de Ştefan Baiaram, şi a sărbătorit performanţa echipei antrenate de Filipe Coelho cu vedeta oltenilor. Covrig l-a numit atunci „fratele meu” pe Ştefan Baiaram. Născut la Craiova, Caius Covrig spunea că e mândru că e oltean în clipul în care apărea alături de Baiaram şi pe care l-a postat pe reţelele sociale.
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