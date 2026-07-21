„Sunt şocat” Mesajul milionarului român de doar 30 de ani pentru victimele inundaţiilor teribile din Buşteni

Caius Covrig a transmis un mesaj pentru persoanele afectate de inundaţiile din Buşteni / colaj Instagram, Facebook IGSU

Fostul baschetbalist Caius Covrig (30 de ani), care are afaceri în Buşteni, neafectate de inundaţiile teribile de acolo, a transmis un mesaj pentru victimele catastrofei naturale.

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O femeie de 33 de ani a fost rănită grav în urma inundaţiilor. Ea a suferit fracturi la membrele inferioare, fiind transportată de urgenţă la spital. Mai multe persoane au fost salvate din autoturismele luate de ape. Totodată, alte persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din locuinţele cuprinse de ape.

Mesajul milionarului român de 30 de ani pentru victimele inundaţiilor teribile din Buşteni

„Sunt şocat cu cele întâmplate în Buşteni. A fost efectiv dezastru, maşini luate pe sus. Îmi pare foarte rău pentru toate persoanele care au avut de suferit în urma acestor evenimente.

Vreau să ştiţi că vă sunt alături în totalitate. Nici nu-mi pot imagini cât de cumplit este să ai daune de o astfel de valoare şi ce stres poate fi.

Vă urez tuturor să fiţi puternici, tari”, a transmis Caius Covrig pe reţelele sociale.