Cum arată, la 33 de ani, femeia care l-a exasperat pe Gigi Becali! Imagini provocatoare cu fosta asistentă TV

Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile, în vârstă acum de 33 de ani, are acum o viaţă privată mult mai liniştită decât în perioada în care îl exasperase pe Gigi Becali. (IMAGINI CU MĂDĂLINA PAMFILE ÎN GALERIA FOTO)

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Pamfile a divorţat de milionarul albanez cu care are două fete şi se concentrează pe creşterea micuţelor.

Cum arată în prezent Mădălina Pamfile

Superba brunetă e în continuare într-o formă fizică de invidiat. Ea se bucură de vară, postând constant imagini pe reţelele sociale, fie de la piscină, fie de la mare.

Pamfile ar fi avut în trecut relaţii cu mai mulţi fotbalişti care au evoluat pentru FCSB. Cea mai cunoscută relaţie a ei cu un fotbalist a fost cea cu Gabi Matei, dar Mădălina Pamfile s-ar mai fi iubit cu Gabi Matei, Alexandru Maxim, Stefan Nikolic şi Claudiu Belu.

Întrebat, la un moment dat, despre Mădălina Pamfile, Gigi Becali răbufnea: „Ce treabă am eu cu Pamfile? Este o fată frumoasă şi atât. Dar eu zic să aibă grijă ce vorbeşte şi despre cine vorbeşte. Cu ce drept discută ea despre persoana mea? Eu n-am despărţit-o de nimeni şi nici nu m-am băgat în relaţia ei cu Gabi Matei. A fost alegerea lui, nu a mea. Nu pot să-i zic eu cu cine să umble. Dar ea ca fată, ţi se pare normal să-i ia pe toţi la rând? Eu nu cred! Asta nu mai e decenţă”.