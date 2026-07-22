Cum arată, la 33 de ani, femeia care l-a exasperat pe Gigi Becali! Imagini provocatoare cu fosta asistentă TV

Fosta asistentă TV Mădălina Pamfile, în vârstă acum de 33 de ani, are acum o viaţă privată mult mai liniştită decât în perioada în care îl exasperase pe Gigi Becali. (IMAGINI CU MĂDĂLINA PAMFILE ÎN GALERIA FOTO)
Pamfile a divorţat de milionarul albanez cu care are două fete şi se concentrează pe creşterea micuţelor.
Cum arată în prezent Mădălina Pamfile
Superba brunetă e în continuare într-o formă fizică de invidiat. Ea se bucură de vară, postând constant imagini pe reţelele sociale, fie de la piscină, fie de la mare.
Pamfile ar fi avut în trecut relaţii cu mai mulţi fotbalişti care au evoluat pentru FCSB. Cea mai cunoscută relaţie a ei cu un fotbalist a fost cea cu Gabi Matei, dar Mădălina Pamfile s-ar mai fi iubit cu Gabi Matei, Alexandru Maxim, Stefan Nikolic şi Claudiu Belu.
Întrebat, la un moment dat, despre Mădălina Pamfile, Gigi Becali răbufnea: „Ce treabă am eu cu Pamfile? Este o fată frumoasă şi atât. Dar eu zic să aibă grijă ce vorbeşte şi despre cine vorbeşte. Cu ce drept discută ea despre persoana mea? Eu n-am despărţit-o de nimeni şi nici nu m-am băgat în relaţia ei cu Gabi Matei. A fost alegerea lui, nu a mea. Nu pot să-i zic eu cu cine să umble. Dar ea ca fată, ţi se pare normal să-i ia pe toţi la rând? Eu nu cred! Asta nu mai e decenţă”.
Episod şocant cu Gabi Matei: „M-a tăiat cu cuţitul”
Mădălina Pamfile declara în 2012 că Gabi Matei a tăiat-o cu cuţitul. Se întâmpla după ce ea şi jucătorul care evolua la acea vreme la echipa lui Gigi Becali se despărţiseră.
„Nu m-a tăiat cu lama, m-a tăiat cu cuţitul”, spunea Mădălina Pamfile în 2012, conform libertatea.ro. Aceasta a continuat cu acuzaţiile pe care le-a lansat la acel moment.
„Mă sună la 4 dimineaţa să-mi ureze să mor. Îmi spune că eu i-am stricat imaginea. Parcă eu l-am pus să mă taie cu cuţitul… Eu nu vreau să-i fac rău, niciodată nu am recunoscut că m-a tăiat, dimpotrivă, am zis că am căzut peste o sticlă. Chiar nu-i doresc rău, nu vreau să se creadă că el e un băiat agresiv. Vă rog să-l înţelegeţi şi să-l iertaţi. Eu l-am iertat. S-a pus în genunchi şi şi-a cerut scuze. L-am iubit mult pe Gabi. E doar un copil… Nu a întâlnit până acum o fată care să-l scoată din minţi, aşa cum am făcut-o eu”, şi-a continuat discursul Mădălina Pamfile.
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