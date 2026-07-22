Laurenţiu Popescu sună adunarea după Levski – Universitatea Craiova 1-0: „Nu e nimic pierdut”

Cel mai bun jucător de la Universitatea Craiova în duelul cu Levski Sofia, portarul Laurenţiu Popescu, a vorbit la finalul confruntării din Bulgaria pe care oltenii au pierdut-o, 0-1.

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Goalkeeperul nu a fost impresionat de atmosfera făcută de ultraşii bulgari şi e de părere că echipa din Bănie a avut o prestaţie solidă în duelul din Bulgaria.

Laurenţiu Popescu rămâne încrezător chiar după ce Universitatea Craiova a pierdut turul cu Levski Sofia

Fotbalistul de la Universitatea Craiova crede că meciul de la Sofia a fost unul început prost de către olteni, care însă au şansa la retur să întoarcă soarta calificării. Popescu a făcut un apel la suporteri pentru a produce o atmosferă incendiară în Bănie.

„A fost un meci foarte greu, cum ne şi aşteptam. Din păcate am început mai slab şi am luat gol. Nu e nimic pierdut, mai avem un meci acasă şi sper să-i întoarcem cu un stadion plin. Au fost ocazii la ambele porţi, sper la retur să ne intre nouă şi lor nu. Au un public frumos, dar nu cred că au influenţat foarte mult.

Levski e o echipă bună, cu mulţi străini de calitate, cred că le-am făcut faţă. Le mulţumim suporterilor noştri care ne-au susţinut non-stop. Presiunea e bună pentru amândoi (n.r. el şi Răzvan Sava), trebuie să ne facem treaba cât mai bine indiferent de cine decide mister să joace”, a spus Laurenţiu Popescu la Digi Sport.