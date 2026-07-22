(P) Ce înseamnă rulajul la bonusurile de casino și de ce diferă de la o ofertă la alta

Cu alte cuvinte, cu cât avantajul inițial este mai mare, cu atât condiția tinde să fie mai exigentă. Este un echilibru între atractivitate și sustenabilitate.

Ce se aplică rulajului

Un detaliu esențial este baza de calcul. La unele oferte, rulajul se aplică doar bonusului. La altele, sumei formate din depunere plus bonus, ceea ce înseamnă un volum de pariere mai mare. Diferența pare mică pe hârtie, dar schimbă mult efortul real.

De aceea două oferte cu același multiplu afișat pot fi, în practică, foarte diferite. Un ghid dedicat despre rulajul la bonusuri casino arată cum să compari corect aceste condiții.

Cum contribuie jocurile la rulaj

Pe lângă multiplu, contează și ce joci. Nu toate categoriile contribuie la fel la îndeplinirea rulajului:

Sloturile contribuie de regulă 100%.

Jocurile de masă, precum ruleta sau blackjack, contribuie parțial sau deloc.

Anumite titluri pot fi excluse complet din calcul.

Această regulă, numită contribuția la rulaj, influențează cât de repede atingi ținta. Un jucător care alege exclusiv jocuri cu contribuție redusă va îndeplini condiția mult mai încet, uneori fără să realizeze.

Cum citești corect condiția înainte de a accepta

Înainte de a activa o ofertă pe o platformă licențiată precum Winboss.ro, verifică patru elemente: multiplul, baza pe care se aplică, jocurile care contribuie și termenul limită. Aceste patru date îți spun exact cât vei avea de pariat și în cât timp.

Comparând ofertele prin acest filtru, vei observa că un bonus mai mic, dar cu rulaj rezonabil, poate fi mai avantajos decât unul spectaculos, dar greu de îndeplinit.

Concluzie

Rulajul este condiția care transformă un bonus într-un câștig retrabil, iar valoarea lui diferă în funcție de generozitatea ofertei, de tipul ei și de baza pe care se aplică. Un multiplu mai mare nu înseamnă automat o ofertă proastă, la fel cum unul mic nu garantează un avantaj real.

Cheia este să citești termenii înainte de a accepta, nu după. Așa alegi promoțiile potrivite pentru tine. Și nu uita: jocurile de noroc rămân o formă de divertisment, iar un buget stabilit dinainte este cea mai bună regulă.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă rulajul la un bonus de casino?

Este numărul de ori pe care trebuie să pariezi o sumă legată de bonus înainte de a putea retrage câștigurile. Se exprimă ca un multiplu, de exemplu x30 sau x40.

De ce un bonus are rulaj x30, iar altul x40?

Multiplul depinde de valoarea ofertei, de tipul ei și de prezența rotirilor gratuite. O ofertă mai generoasă vine, de obicei, cu o condiție mai exigentă.

Rulajul se aplică doar bonusului?

Depinde de ofertă. La unele se aplică doar bonusului, la altele sumei formate din depunere plus bonus, ceea ce crește volumul de pariere necesar.

Toate jocurile contribuie la fel la rulaj?

Nu. Sloturile contribuie de regulă 100%, jocurile de masă parțial sau deloc, iar unele titluri sunt excluse complet. Contribuția este trecută în termenii ofertei.

Cum aleg o ofertă cu rulaj corect?

Compară multiplul, baza pe care se aplică, jocurile care contribuie și termenul limită. Un bonus mai mic cu condiții clare poate fi mai avantajos decât unul mare, dar greu de îndeplinit.