Jurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedere

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Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

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Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta

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VIDEO Mexic – Africa de Sud 2-0! Gazdele Mondialului câștigă primul meci de la Mondial, în direct la Antena!

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Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României

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Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

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A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon”