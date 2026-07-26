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Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 22:07

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Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier!

Kalilou Traore a murit / X

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Fostul internaţional din Mali Kalilou Traoré, care a evoluat la FC Sochaux-Montbéliard între 2012 şi 2014, a decedat la vârsta de 38 de ani într-un accident rutier, informează L’Equipe.

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Selecţionat de 17 ori în echipa naţională a statului Mali şi medaliat cu bronz la Cupa Africii pe Naţiuni din 2013, mijlocaşul şi-a încheiat prematur cariera în 2014, la vârsta de doar 26 de ani. Ultima sa experienţă în fotbalul profesionist a fost la FC Sochaux-Montbéliard.

Kalilou Traoré a murit la 38 de ani, într-un accident

Recrutat de clubul din Franche-Comté în vara anului 2012, după o perioadă petrecută în Danemarca la Odense, echipă cu care a disputat, printre altele, opt meciuri în Liga Europa, Kalilou Traoré a jucat în 11 meciuri din Ligue 1 alături de „Lionceaux”.

Ulterior, unele probleme de sănătate i-au încetinit evoluţia, împiedicându-l să participe la competiţii timp de câteva luni, înainte de a-l obliga să-şi agăţe ghetele în cui.

FC Sochaux nu a întârziat să-i aducă un omagiu pe reţelele sociale: „Clubul transmite cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi.”

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