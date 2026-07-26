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Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!”

Antena Sport Publicat: 26 iulie 2026, 19:43

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Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!
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Gigi Becali vrea să se retragă din spaţiul public şi să se călugărească la bătrâneţe. Anunţul a fost făcut cu ceva vreme în urmă, într-un interviu la Antena Stars.

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„Eu ascult de Hristos! Ăsta e scopul vieţii mele. Dragostea şi iubirea o ceri la biserică, nu pe stradă. Noi trebuie să ne spovedim şi să împărtăşim ca să ne curăţăm. Toate averile mele vreau să le transform în cer. Bogaţii intră mai greu în Rai. Am transformat toată puterea mea în dragostea pentru Hristos. Dacă eu primesc mai mult, trebuie să dau mai mult. Dumnezeu mi-a dat puterea cuvântului şi putere de slavă lumească. Eu sunt lacom de Hristos şi nu vreau numai în Rai, eu vreau să stau lângă tron! Mă gândesc cum e să îl ai pe Hristos în mâinile tale. M-am gândit că m-aş face preot ca să săvârşesc numai o dată Sfânta Liturghie. Stau şi mă gândesc că m-aş face preot! Eu cred că, dacă aş săvârşi o dată Sfânta Taină, acolo cad, jos. Cad jos şi leşin acolo”, şi-a început milionarul din Pipera discursul.

În continuare el a spus că la bătrânețe vrea să se călugărească. Vrea înainte să își aranjeze familia și să aibă acordul acestora, dar spune că acesta e visul lui.

„Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot. Călugărie! La 70-80 ani eu vreau călugărie! Nu pot să fac de capul meu acum. Am nevastă, mamă şi copii. Când o să fie copiii aranjați, la casa lor, trebuie să vrea și nevasta. Trebuie să te înţelegi cu ea. Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!”, a declarat Gigi Becali pentru Antena Stars.

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