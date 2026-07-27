Gigi Becali a anunțat cu cât îl vinde pe Dennis Politic. Patronul FCSB iese cu mult pe minus

Gigi Becali nu a fost deloc încântat de Dennis Politic după meciul dintre FCSB și Csikszereda, în ciuda faptului că jucătorul său a marcat un gol în confruntarea de la Miercurea Ciuc. Patronul roș-albaștrilor a spus că e gata să îl vândă pe fotbalistul adus de la Dinamo pe un milion de euro și a anunțat și suma cu care ar fi dispus să îl cedeze.
Dennis Politic este „pe făraș” la FCSB, în ciuda faptului că sezonul de-abia a început. După ce a avut un prim an sub așteptări în tricoul roș-albaștrilor, în care a fost și împrumutat la Hermannstadt, jucătorul s-a întors la echipa lui Marius Baciu, unde a reușit să marcheze în meciul cu Csikszereda.
Dennis Politic, scos la vânzare de Gigi Becali pe 200.000 – 300.000 de euro
Golul nu l-a impresionat însă pe Gigi Becali, care a declarat după meci că îl scoate la vânzare pe jucătorul de 26 de ani. În altă intervenție avută după meci, paronul roș-albaștrilor a anunțat și ce sumă ar accepta pentru plecarea lui Politic, undeva între 200.000 și 300.000 de euro.
„Fac curățenie, ce nu are valoare imediat îi curăț. I-am curățat pe Baba, pe Thiam, care nu erau jucători răi, dar nu se poate. (…)
Politic nu e de echipa asta! A arătat? A dat un gol, ce a arătat? Dar lasă, nu-l mai critic, că poate iau două-trei sute de mii pe el„, a spus Becali, potrivit primasport.ro.
Dacă Politic va pleca de la FCSB în schimbul oricărei sume menționate de patronul de la FCSB, atunci Gigi Becali va ieși cu mult pe minus. Anul trecut, roș-albaștrii îl aduceau pe Politic de la Dinamo în schimbul sumei de 1 milion de euro și îl trimiteau pe Alexandru Musi, cotat atunci la 700.000 de euro, la marea rivală.
Sezonul precedent, Politic a adunat trei goluri și o pasă decisivă în 32 de apariții pentru FCSB și Hermannstadt.
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