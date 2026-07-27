Gigi Becali a anunțat cu cât îl vinde pe Dennis Politic. Patronul FCSB iese cu mult pe minus

Gigi Becali nu a fost deloc încântat de Dennis Politic după meciul dintre FCSB și Csikszereda, în ciuda faptului că jucătorul său a marcat un gol în confruntarea de la Miercurea Ciuc. Patronul roș-albaștrilor a spus că e gata să îl vândă pe fotbalistul adus de la Dinamo pe un milion de euro și a anunțat și suma cu care ar fi dispus să îl cedeze.

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Dennis Politic este „pe făraș” la FCSB, în ciuda faptului că sezonul de-abia a început. După ce a avut un prim an sub așteptări în tricoul roș-albaștrilor, în care a fost și împrumutat la Hermannstadt, jucătorul s-a întors la echipa lui Marius Baciu, unde a reușit să marcheze în meciul cu Csikszereda.

Dennis Politic, scos la vânzare de Gigi Becali pe 200.000 – 300.000 de euro

Golul nu l-a impresionat însă pe Gigi Becali, care a declarat după meci că îl scoate la vânzare pe jucătorul de 26 de ani. În altă intervenție avută după meci, paronul roș-albaștrilor a anunțat și ce sumă ar accepta pentru plecarea lui Politic, undeva între 200.000 și 300.000 de euro.

„Fac curățenie, ce nu are valoare imediat îi curăț. I-am curățat pe Baba, pe Thiam, care nu erau jucători răi, dar nu se poate. (…)

Politic nu e de echipa asta! A arătat? A dat un gol, ce a arătat? Dar lasă, nu-l mai critic, că poate iau două-trei sute de mii pe el„, a spus Becali, potrivit primasport.ro.