Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale, și-a anunțat retragerea din fotbal

Arbitrul sloven Slavko Vincic şi-a anunţat retragerea din activitate, la o săptămână după ce a condus finala Cupei Mondiale câştigată de Spania în faţa Argentinei (scor 1-0 după prelungiri), a anunţat Federaţia de fotbal din Slovenia (NZS).

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Cele mai importante meciuri arbitrate de Slavko Vincic în cariera sa

În afara meciului pentru trofeu, Vincic a arbitrat alte trei partide de la Mondialul din această vară: Brazilia – Maroc şi Iordania – Algeria, în faza grupelor, şi Mexic – Ecuador, în şaisprezecimile de finală, joc în care l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că şi-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând aşa-numita „lege Vinicius”.

Slavko Vincic, în vârstă de 46 de ani, originar din Maribor, este arbitru internaţional din 2010 şi a condus două partide la precedenta Cupă Mondială, desfăşurată în 2022 în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) şi partida Ţara Galilor – Iran, tot în faza grupelor.

🚨JUST IN: The referee who officiated the 2026 World Cup final has just announced his retirement

The Slovenian Football Association has confirmed Slavko Vinčić has formally ended his career pic.twitter.com/WuZ8qlqVlJ

— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 27, 2026

Ca o încoronare a sezonului său de adio, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a declarat pe Vincic cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale, iar în Italia a primit prestigiosul premiu Giulio Campanati, precizează NZS.