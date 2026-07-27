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Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale, și-a anunțat retragerea din fotbal

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 12:52

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Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale, și-a anunțat retragerea din fotbal

Slavko Vincic, la finala Cupei Mondiale / Profimedia

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Arbitrul sloven Slavko Vincic şi-a anunţat retragerea din activitate, la o săptămână după ce a condus finala Cupei Mondiale câştigată de Spania în faţa Argentinei (scor 1-0 după prelungiri), a anunţat Federaţia de fotbal din Slovenia (NZS).

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Cele mai importante meciuri arbitrate de Slavko Vincic în cariera sa

În afara meciului pentru trofeu, Vincic a arbitrat alte trei partide de la Mondialul din această vară: Brazilia – Maroc şi Iordania – Algeria, în faza grupelor, şi Mexic – Ecuador, în şaisprezecimile de finală, joc în care l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că şi-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând aşa-numita „lege Vinicius”.

Slavko Vincic, în vârstă de 46 de ani, originar din Maribor, este arbitru internaţional din 2010 şi a condus două partide la precedenta Cupă Mondială, desfăşurată în 2022 în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) şi partida Ţara Galilor – Iran, tot în faza grupelor.

Ca o încoronare a sezonului său de adio, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a declarat pe Vincic cel mai bun arbitru al Cupei Mondiale, iar în Italia a primit prestigiosul premiu Giulio Campanati, precizează NZS.

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În 2024, Vincic a condus finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Borussia Dortmund (2-0 pentru „galactici”), iar în 2022 finala Europa league dintre Eintracht Frankfurt și Rangers, încheiată cu victoria nemților la penalty-uri.

Sursa: Agerpres.ro

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