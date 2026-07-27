FC Argeș a anunțat plecarea lui Jakov Blagaic

Jakov Blagaic nu mai este jucătorul celor de la FC Argeș.
Mijlocașul ofensiv croat în vârstă de 26 de ani și-a reziliat în mod amiabil contractul cu formația piteșteană.
Anunțul a fost făcut oficial, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.
„Mulțumim, Jakov! Clubul nostru și Jakov Blagaić au ajuns la un acord de încetare a contractului pe cale amiabilă. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a bifat 25 de prezențe în tricoul alb-violet, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive. Mult succes în carieră!”.
- FC Botoșani – Rapid (LIVE TEXT, 21:30). Giuleștenii vor să egaleze liderul FCSB. Echipele probabile
- Omul cu care CFR Cluj a câștigat 12 trofee și-a anunțat retragerea din fotbal: „Așa cred, pentru mine se închide”
- S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF
- Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”
- Gigi Becali a anunțat cu cât îl vinde pe Dennis Politic. Patronul FCSB iese cu mult pe minus