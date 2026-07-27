FC Argeș a anunțat plecarea lui Jakov Blagaic

Jakov Blagaic nu mai este jucătorul celor de la FC Argeș.

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Mijlocașul ofensiv croat în vârstă de 26 de ani și-a reziliat în mod amiabil contractul cu formația piteșteană.

Anunțul a fost făcut oficial, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

„Mulțumim, Jakov! Clubul nostru și Jakov Blagaić au ajuns la un acord de încetare a contractului pe cale amiabilă. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a bifat 25 de prezențe în tricoul alb-violet, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive. Mult succes în carieră!”.