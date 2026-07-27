Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru l-a făcut praf pe fotbalistul dorit de FCSB: „La fotbal în sală e bun”

Basarab Panduru l-a făcut praf pe fotbalistul dorit de FCSB: „La fotbal în sală e bun”

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 11:42

Comentarii
Basarab Panduru l-a făcut praf pe fotbalistul dorit de FCSB: „La fotbal în sală e bun

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Orange Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mijlocașul brazilian Anderson Ceara nu s-a mai transferat la FCSB, deși mutarea fusese anunțată contra sumei de 450.000 de euro. Motivul? Fotbalistul a picat teste medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru l-a făcut praf acum, după evoluția lui de la meciul pierdut de Csikszereda, scor 0-2, cu FCSB.

„(n.r. Ar trebui să le pară celor de la FCSB rău de Ceara că nu l-au cumpărat?) Nu. Ba da, dacă îşi fac echipă de sală au nevoie de el. De ce să-ţi pară rău? A alergat mai mult de 4 kilometri în seara asta? Nu cred că a alergat. Dacă joacă aşa, nu că le pare rău celor de la FCSB, dar n-o ajută nici pe Csikszereda.

Una este să faci 3 fente pe loc şi să fentezi când ai doi în faţă, să te tot întorci în loc să pasezi şi să pleci, să ceri pe poziţie viitoare. La fotbal în sală mi se pare că e bun. Pui talpa pe minge, driblezi pe acolo, stai, te plimbi, cred că e bun de fotbal în sală.„, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist străin care şi-a uitat portofelul într-o cafenea în Bucureşti: "Nu sunt neapărat surprins"
Observator
Reacţia unui turist străin care şi-a uitat portofelul într-o cafenea în Bucureşti: "Nu sunt neapărat surprins"
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
Fanatik.ro
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
13:44

„Ostracizat”. Rusia intervine în scandalul „Andrea Pirlo”. Mesajul primit după ce a ratat naționala Italiei
13:27

S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF
12:52

Slavko Vincic, arbitrul care a condus finala Cupei Mondiale, și-a anunțat retragerea din fotbal
12:41

Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”
12:26

Gigi Becali a anunțat cu cât îl vinde pe Dennis Politic. Patronul FCSB iese cu mult pe minus
12:05

FC Argeș a anunțat plecarea lui Jakov Blagaic
Vezi toate știrile
1 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 2 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 3 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor 4 Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!” 5 Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier! 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă