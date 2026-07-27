Basarab Panduru l-a făcut praf pe fotbalistul dorit de FCSB: „La fotbal în sală e bun”

Mijlocașul brazilian Anderson Ceara nu s-a mai transferat la FCSB, deși mutarea fusese anunțată contra sumei de 450.000 de euro. Motivul? Fotbalistul a picat teste medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru l-a făcut praf acum, după evoluția lui de la meciul pierdut de Csikszereda, scor 0-2, cu FCSB.

„(n.r. Ar trebui să le pară celor de la FCSB rău de Ceara că nu l-au cumpărat?) Nu. Ba da, dacă îşi fac echipă de sală au nevoie de el. De ce să-ţi pară rău? A alergat mai mult de 4 kilometri în seara asta? Nu cred că a alergat. Dacă joacă aşa, nu că le pare rău celor de la FCSB, dar n-o ajută nici pe Csikszereda.

Una este să faci 3 fente pe loc şi să fentezi când ai doi în faţă, să te tot întorci în loc să pasezi şi să pleci, să ceri pe poziţie viitoare. La fotbal în sală mi se pare că e bun. Pui talpa pe minge, driblezi pe acolo, stai, te plimbi, cred că e bun de fotbal în sală.„, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.