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Real Madrid a pregătit oferta pentru Rodri! Ce sumă pune la bătaie pentru transferul de la Manchester City

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 11:51

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Real Madrid a pregătit oferta pentru Rodri! Ce sumă pune la bătaie pentru transferul de la Manchester City

Rodri, cu trofeul Cupei Mondiale / Getty Images

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Real Madrid și Rodri deja au ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului, însă clubul de pe Bernabeu trebuie să se înțeleagă și cu echipa spaniolului, Manchester City. Recent, Nicolo Schira a făcut un anunț cu privire la oferta pe care formația lui Jose Mourinho e gata să o înainteze către Etihad pentru a-și asigura serviciile celui mai bun jucător de la Cupa Mondială.

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Real Madrid a oficializat patru transferuri în această perioadă de mercato, iar Yan Diomande este pe cale să devină al cincilea. Totuși, Jose Mourinho vrea să își construiască o adevărată echipă de „galactici” și îl vrea și pe Rodri în lotul său.

Ofertă de 50-60 de milioane de euro dinspre Bernabeu pentru Rodri

Dacă mijlocașul spaniol deja și-a dat acordul pentru un contract până în 2030 cu Real Madrid, Manchester City încă nu a primit momentan vreo ofertă concretă pentru Balonul de Aur din 2024. Totuși, aceasta urmează să vină, potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira.

Real Madrid e gata să trimită către City prima ofertă pentru Rodri, care se va învârti între 50 și 60 de milioane de euro. Rămâne de văzut dacă suma propusă de clubul de pe Bernabeu va fi acceptată de trupa din Manchester, care este pusă într-o situație complicată.

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Rodri mai are contract până vara viitoare cu formația de pe Etihad și a anunțat deja clubul că nu vrea să prelungească, motiv pentru care dacă City refuză orice ofertă de la Real, atunci riscă să îl piardă în 2027 pe gratis pe mijlocașul de 30 de ani.

În prezent, Rodri este cotat la 55 de milioane de euro pe transfermarkt.com

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