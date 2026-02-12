La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş! - Antena Sport

Lachie Neale şi soţia sa, cu care se află în divorţ, Jules / Instagram

Lachie Neale (32 de ani) şi-a luat lucrurile din casa în care locuia cu soţia lui, Jules, după ce a fost prins înşelând-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Casa a fost scoasă la vânzare, în timp ce cei doi se pregătesc pentru divorţ. Jules şi Lachie Neale au împreună doi copii, la fel cum are şi Tess Crosley, care a avut o aventură timp de mai multe luni cu starul lui Brisbane Lions.

Lachie Neale şi-a luat obiectele din casa în care locuia anterior cu soţia lui, Jules

Potrivit Daily Mail, Lachie Neale a apelat la coechipierii săi, Eric Hipwood și Sam Draper, pentru a-şi muta lucrurile din casa în care locuia anterior cu Jules şi cu cei doi copii ai lor. Publicaţia citată a şi publicat imagini cu cei doi în timp ce cărau obiecte. Lachie Neale nu apărea în aceste imagini. Suma cerută de încă soţii Neale pentru locuinţă e de peste 3 milioane de dolari.

Eric Hipwood și Sam Draper au fost bucuroşi să îl ajute pe Lachie Neale. După declanşarea scandalului, Lachie Neale a anunţat public că renunţă la postul de căpitan al lui Brisbane Lions.

Lachie Neale a fost “taxat” de către antrenorul lui şi de către directorul general al lui Brisbane Lions după ce s-a aflat că şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia.