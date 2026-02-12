Închide meniul
La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş!

Antena Sport Publicat: 12 februarie 2026, 17:24

La cine a apelat milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia după scandalul uriaş!
Lachie Neale şi soţia sa, cu care se află în divorţ, Jules / Instagram

Lachie Neale (32 de ani) şi-a luat lucrurile din casa în care locuia cu soţia lui, Jules, după ce a fost prins înşelând-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Tess Crosley. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Casa a fost scoasă la vânzare, în timp ce cei doi se pregătesc pentru divorţ. Jules şi Lachie Neale au împreună doi copii, la fel cum are şi Tess Crosley, care a avut o aventură timp de mai multe luni cu starul lui Brisbane Lions.

Lachie Neale şi-a luat obiectele din casa în care locuia anterior cu soţia lui, Jules

Potrivit Daily Mail, Lachie Neale a apelat la coechipierii săi, Eric Hipwood și Sam Draper, pentru a-şi muta lucrurile din casa în care locuia anterior cu Jules şi cu cei doi copii ai lor. Publicaţia citată a şi publicat imagini cu cei doi în timp ce cărau obiecte. Lachie Neale nu apărea în aceste imagini. Suma cerută de încă soţii Neale pentru locuinţă e de peste 3 milioane de dolari.

Eric Hipwood și Sam Draper au fost bucuroşi să îl ajute pe Lachie Neale. După declanşarea scandalului, Lachie Neale a anunţat public că renunţă la postul de căpitan al lui Brisbane Lions.

Lachie Neale a fost “taxat” de către antrenorul lui şi de către directorul general al lui Brisbane Lions după ce s-a aflat că şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia.

Într-un interviu acordat publicației Herald Sun, Chris Fagan, care a câştigat două titluri pe banca lui Brisbane Lions, ambele cu Lachie Neale în teren, a subliniat că echipa pe care o conduce tehnic „pune mare accent pe faptul că jucătorii trebuie să fie oameni buni în primul rând”, adăugând că „asta duce la succes”.

Directorul general al lui Brisbane Lions, Danny Daly, a punctat şi el acelaşi lucru, dând de înţeles că, prin ceea ce a făcut, Lachie Neale nu s-a ridicat la aşteptările clubului. „A fi căpitan al echipei Brisbane Lions vine cu un nivel ridicat de așteptări și angajament de a susține valorile clubului nostru și de a conduce prin exemplu”, a declarat Danny Daly.

Lachie Neale ar putea pierde o avere la divorţ

Potrivit Daily Mail, Lachie Neale ar putea pierde 1.5 milioane de dolari la divorţ. Averea sa este estimată la 5-7 milioane de dolari australieni (3-5 milioane de dolari americani).

El a fost surprins de mai multe ori în compania lui Tess Crosley. Lachie Neale are doi copii cu Jules Neale, o fată şi un băiat.

Lachie Neale a suferit pagube uriaşe şi în ceea ce priveşte imaginea lui publică. Cunoscutul jucător de fotbal australian avea mai multe contracte de sponsorizare. E neclar ce se va întâmpla cu acestea după acest scandal public.

