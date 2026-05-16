Kansas City Stadium: Arena care e în Cartea Recordurilor va găzdui 6 meciuri la Cupa Mondială 2026

Kansas City Stadium, cunoscut sub numele de Arrowhead Stadium, este casa formaţiei de fotbal american Kansas City Chiefs. În vara anului 2026, impunătoarea arenă de 76.000 de locuriva organiza şase meciuri de la Cupa Mondială.
Arena a fost deschisă în 1972 şi de atunci este folosită de către Kansas City Chiefs, fiind al patrulea cel mai mare stadion din NFL şi pe locul 25 în Statele Unite. Din motive comerciale, stadionul va fi numit Kansas City Stadium pe durata World Cup 2026.
Kansas City Stadium e în Cartea Recordurilor
Stadionul lui Chiefs nu este însă străin de “soccer”, fiind casa celor de la Kansas City Wiz începând din 1996. Ulterior, echipa s-a transformat în Sporting Kansas City şi şi-a găsit o nouă casă, dar a revenit pe Arrowhead Stadium atunci când cererea de bilete a fost uriaşă. Un exemplu este meciul amical cu Manchester United din vara anului 2010, dar şi duelul din aprilie 2024 cu Inter Miami. Pentru ca toată lumea să îl vadă pe Messi, partida s-a jucat pe stadionul lui Chiefs. Argentinianul va reveni aici alături de campioana mondială en-titre pentru meciul cu Algeria, de pe 17 iunie.
În total, pe acest stadion au avut loc până acum 9 meciuri de fotbal, în perioada octombrie 1999 – iulie 2024, aici fiind incluse şi duelurile echipelor naţionale ale Statelor Unite ale Americii, atât cea masculină, cât şi cea feminină.
Pentru ediţia din 2026, când stadionul va găzdui 6 meciuri, primarul din Kansas City a dezvăluit că renovarea pentru World Cup 2026 a costat în jur de 50 de milioane de dolari. Kansas City Stadium va găzdui patru meciuri din faza grupelor, unul din 16-imile de finală şi un sfert de finală.
În două rânduri, acest stadion a intrat în Cartea Recordurilor, devenind cea mai zgmotoasă arenă în aer liber din lume. Prima oară s-a întâmplat la meciul dintre Kansas City Chiefs şi Oakland Raiders, pe 13 octombrie 2013, când au fost înregistraţi 137,5 decibeli. Pe 2 decembrie 2013, stadionul lui Seattle Seahawks, CenturyLink Field, o altă arenă care va găzdui meciuri la World Cup 2026, a doborât recordul de decibeli (137,6), dar pe 29 septembrie 2014, titlul de cel mai zgomotos stadion a revenit în Kansas, la meciul cu New England Patriots, când au fost înregistraţi 142,2 decibeli.
Meciurile de la World Cup 2026 care vor avea loc pe Kansas City Stadium
- Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
- Ecuador – Curacao (03:00, Grupa E, Kansas City Stadium, 21 iunie)
- Tunisia – Olanda (02:00, Grupa F, Kansas City Stadium, 26 iunie)
- Algeria – Austria (05:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 28 iunie)
- 16-imi de finală (04:30, 4 iulie)
- Sfert de finală (04:00, 12 iulie)
