Kansas City Stadium: Arena care e în Cartea Recordurilor va găzdui 6 meciuri la Cupa Mondială 2026

Kansas City Stadium, cunoscut sub numele de Arrowhead Stadium, este casa formaţiei de fotbal american Kansas City Chiefs. În vara anului 2026, impunătoarea arenă de 76.000 de locuriva organiza şase meciuri de la Cupa Mondială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arena a fost deschisă în 1972 şi de atunci este folosită de către Kansas City Chiefs, fiind al patrulea cel mai mare stadion din NFL şi pe locul 25 în Statele Unite. Din motive comerciale, stadionul va fi numit Kansas City Stadium pe durata World Cup 2026.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Kansas City Stadium e în Cartea Recordurilor

Stadionul lui Chiefs nu este însă străin de “soccer”, fiind casa celor de la Kansas City Wiz începând din 1996. Ulterior, echipa s-a transformat în Sporting Kansas City şi şi-a găsit o nouă casă, dar a revenit pe Arrowhead Stadium atunci când cererea de bilete a fost uriaşă. Un exemplu este meciul amical cu Manchester United din vara anului 2010, dar şi duelul din aprilie 2024 cu Inter Miami. Pentru ca toată lumea să îl vadă pe Messi, partida s-a jucat pe stadionul lui Chiefs. Argentinianul va reveni aici alături de campioana mondială en-titre pentru meciul cu Algeria, de pe 17 iunie.

În total, pe acest stadion au avut loc până acum 9 meciuri de fotbal, în perioada octombrie 1999 – iulie 2024, aici fiind incluse şi duelurile echipelor naţionale ale Statelor Unite ale Americii, atât cea masculină, cât şi cea feminină.

Pentru ediţia din 2026, când stadionul va găzdui 6 meciuri, primarul din Kansas City a dezvăluit că renovarea pentru World Cup 2026 a costat în jur de 50 de milioane de dolari. Kansas City Stadium va găzdui patru meciuri din faza grupelor, unul din 16-imile de finală şi un sfert de finală.