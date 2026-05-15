Bogdan Andone a comentat faza controversată din FC Argeș – Rapid și a transmis ce obiectiv și-a trasat pentru ultimul meci

A fost meci de infarct la Mioveni, între FC Argeș și Rapid București. Ambele formații au avut șanse uriașe de a obține victoria, dar în cele din urmă partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Soarta celor trei puncte putea fi decisă în al 11-lea minut de prelungire, atunci când Matos nu a reușit să îl învingă de Marian Aioani din lovitură de la 11 metri.
Bogdan Andone i-a pus gând rău lui Daniel Pancu
FC Argeș a remizat dramatic în duelul cu Rapid, dar echipa antrenată de Bogdan Andone a avut chiar șansa victoriei, dar a ratat un penalty la ultima fază a meciului.
După fluierul final, tehnicianul nou promovatei a vorbit despre faza golului anulat după acel fault de la centrul terenului și a transmis că echipa va da totul pentru victorie la CFR.
„Cei intrați în repriza a doua, au adus un plus. Cred că puteam câștiga foarte ușor pe final cu acel gol al lui Kevin și acel penalty de la ultima fază. E la primul penalty ratat în acest sezon. O repriză a doua foarte bună, trebuie să rămânem cu ea. Îi felicit pe jucătorii mei.
M-ai întrebat poate dacă am greșit echipa, am încercat să vedem și jucători noi. Nu am avut posibilitatea să îl vedem la început de play-off, pentru un jucător tânăr care vine în România e greu să îl integrăm. Am făcut schimbări forțate.
Nu vreau să comentez de arbitraj, nu sunt arbitru, cred că a fost undeva 50%-50%. A fost decizia arbitrilor. Ce am văzut pe imagini, m-am uitat la televizor, e că jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control, când Yanis a făcut acea alunecare, a lovit mingea. Cu unul din picioarele de sprijin, l-a lovit. Nu comentez, Nu sunt arbitru, nu știu regulamentul, mă abțin.
Noi vom lupta până la fluierul final. Nu va fi un meci simplu la CFR, știe să gestioneze foarte bine meciurile. Vom încerca să ne adunăm, cine va fi valid, Bettaieb e suspendat, vom merge și vom încerca să câștigăm meciul”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
- Costel Gâlcă şi-a anunţat plecarea de la Rapid: “Opinia mea nu prea a contat”. Mesaj dur către conducere
- Fază controversată în FC Argeş – Rapid 2-2! Un gol superb a fost anulat de VAR
- Alexandru Pașcanu, la pământ după 2-2 cu FC Argeș: „Nu știm să gestionăm eșecul”
- FC Argeș – Rapid 2-2. Remiză dramatică! Piteștenii au ratat penalty în minutul 90+11. Giuleștenii spun adio cupelor europene
- Gigi Becali îl avertizează pe Daniel Pancu, după scandalul cu Neluţu Varga la CFR Cluj: “Hopa, vine şina de tren”