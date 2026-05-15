Bogdan Andone a comentat faza controversată din FC Argeș – Rapid și a transmis ce obiectiv și-a trasat pentru ultimul meci

A fost meci de infarct la Mioveni, între FC Argeș și Rapid București. Ambele formații au avut șanse uriașe de a obține victoria, dar în cele din urmă partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soarta celor trei puncte putea fi decisă în al 11-lea minut de prelungire, atunci când Matos nu a reușit să îl învingă de Marian Aioani din lovitură de la 11 metri.

Bogdan Andone i-a pus gând rău lui Daniel Pancu

FC Argeș a remizat dramatic în duelul cu Rapid, dar echipa antrenată de Bogdan Andone a avut chiar șansa victoriei, dar a ratat un penalty la ultima fază a meciului.

După fluierul final, tehnicianul nou promovatei a vorbit despre faza golului anulat după acel fault de la centrul terenului și a transmis că echipa va da totul pentru victorie la CFR.

„Cei intrați în repriza a doua, au adus un plus. Cred că puteam câștiga foarte ușor pe final cu acel gol al lui Kevin și acel penalty de la ultima fază. E la primul penalty ratat în acest sezon. O repriză a doua foarte bună, trebuie să rămânem cu ea. Îi felicit pe jucătorii mei.