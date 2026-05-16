Pleacă Florin Tănase din vară de la FCSB? Anunţul lui Gigi Becali

Rămâne Florin Tănase şi din vară la FCSB? Jucătorul devine liber de contract, iar recent a declarat că încă nu are o propunere de prelungire. Gigi Becali spune că îi va pune un nou contract pe masă atacantului şi crede că va decide să rămână la FCSB.

Pleacă Florin Tănase de la FCSB? Gigi Becali a dat ultimele informaţii

Gigi Becali crede că Tănase va da curs propunerii de la FCSB, deoarece este implicat într-o afacere imobiliară în România şi o eventuală plecare în China nu este una oportună.

“Cum să nu rămână Tănase? Nu cred că pleacă el. Crezi că el e idiot? Ce să caute în China? Câștigă bani aici, mai mulți din afacerile lui.

Are niște blocuri, plus că are salariu mare, nu-i convine să plece. Lasă să facă milionul aici”, a declarat Becali, potrivit Fanatik.

Tănase a anunţat că nu are ofertă de la FCSB

Florin Tănase a declarat recent că a decis să rămână la FCSB pentru fani, cu toate că în iarnă a avut o ofertă.