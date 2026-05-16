Decizia lui Florentino Perez după ce Kylian Mbappe l-a atacat pe Alvaro Arbeloa!

Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani), a decis să “îl bage în şedinţă” pe Kylian Mbappe (27 de ani), după ultimele declaraţii ale starului francez.

După meciul Real Madrid – Oviedo 2-0, în care Mbappe a intrat abia în minutul 68, fiind huiduit şi fluierat de fani, starul francez a susţinut că Alvaro Arbeloa i-ar fi transmis că e “al patrulea atacant din lot”. Arbeloa a negat acest lucru.

Mbappe a vorbit la conferinţa de presă de după meci şi despre plecarea lui în Italia, în vacanţă, după ce s-a accidentat. Acesta ar fi şi motivul nemulţumirii fanilor, care se aşteptau ca Mbappe să rămână la Madrid, să se recupereze şi să joace în El Clasico.

“Când am plecat din Madrid, am avut autorizarea clubului. Nu am fost singurul care a plecat în vacanță, dar trebuie acceptat și mers mai departe. Pot schimba această situație ușor. Prefer să vorbesc aici, cu gura mea, nu cum fac alții. Așa e mai clar. Singura mea responsabilitate este să joc bine și să dau totul pentru emblemă”, a spus Mbappe.

Potrivit AS.com, Florentino Perez voia să poarte o discuţie cu Mbappe, dar declaraţiile făcute de francez l-au determinat să îl cheme de urgenţă pe acesta să discute înainte ca starul să plece la Campionatul Mondial.