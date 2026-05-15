Home | Alte sporturi | Începe Campionatul Mondial de hochei, LIVE în AntenaPLAY! Meciurile de vineri

Începe Campionatul Mondial de hochei, LIVE în AntenaPLAY! Meciurile de vineri

Bogdan Stănescu Publicat: 15 mai 2026, 11:33

Comentarii
Începe Campionatul Mondial de hochei, LIVE în AntenaPLAY! Meciurile de vineri

Jucătorii Canadei, la Campionatul Mondial de hochei / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campionatul Mondial de hochei începe vineri, 15 mai, în direct în AntenaPLAY! Primele 3 meciuri, care se vor disputa vineri, sunt Finlanda – Germania (17:20), Canada – Suedia (17:20) şi SUA – Elveţia (21:20). Toate cele 3 meciuri vor putea fi urmărite în direct în AntenaPLAY, unde puteţi vedea întreaga competiţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionatul Mondial de hochei se desfăşoară anul acesta în Elveţia, la Zurich şi Fribourg, în perioada 15-31 mai 2026.

Finlanda – Germania şi Canada – Suedia (17:20) şi SUA – Elveţia (21:20) LIVE VIDEO Primele meciuri de la Mondialul de hochei

Sunt două grupe la Mondialul de hochei din acest an. Campioana en-titre este Statele Unite, care a câştigat anul trecut Campionatul Mondial pentru a doua oară în istorie şi pentru prima oară după o pauză de 92 de ani!

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Grupa A

Reclamă
Reclamă
  • Elveţia
  • Statele Unite ale Americii
  • Finlanda
  • Germania
  • Letonia
  • Austria
  • Ungaria
  • Marea Britanie

Grupa B

  • Canada
  • Suedia
  • Cehia
  • Danemarca
  • Slovacia
  • Norvegia
  • Slovenia
  • Italia
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
Observator
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive
Fanatik.ro
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive
13:34

Noua siglă a lui Dinamo pică, după protestul fanilor! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare
13:34

Reacția neașteptată a lui Mourinho după ce a văzut conflictul dintre Arbeloa și Mbappe! Cui i-a luat partea: ”E dureros!”
13:05

Rivalitatea nu dispare niciodată! Christian Horner și Toto Wolff au început un nou război
12:45

FRF a scos la vânzare biletele la meciul România – Ţara Galilor, primul de acasă al lui Hagi din noul mandat!
12:40

FotoCine sunt cei (doar) cinci fotbaliști care au marcat în două finale de Mondial
12:24

Mihai Stoica l-a făcut praf pe un angajat al FRF: “Nu există aşa ceva”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 4 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 5 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu 6 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român