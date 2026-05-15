Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă de la Rapid: “Un fenomen mai complex”. Cui i-a dat dreptate

Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă de la Rapid: “Un fenomen mai complex”. Cui i-a dat dreptate

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 23:39

Comentarii
Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă de la Rapid: Un fenomen mai complex. Cui i-a dat dreptate

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ilie Dumitrescu a anunţat situaţia de la Rapid şi a identificat problema cu care se confruntă formaţia din Giuleşti. Rapid a remizat în etapa a 9-a, pe terenul lui FC Argeş, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat şansa de a mai prinde un loc în cupele europene. După acest meci, Gâlcă a anunţat că va părăsi echipa după duelul cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei de la Mioveni, Ilie Dumitrescu i-a dat dreptate lui Alex Paşcanu. Fundaşul Rapidului a declarat că soarta giuleştenilor în play-off s-a schimbat după înfrângerea cu U Cluj din etapa a treia, iar fostul mare internaţional a dezvoltat această idee.

Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă de la Rapid: “O echipă fără lideri importanţi”

Dumitrescu este de părere că Rapid nu a mai putut reveni după înfrângerile din play-off, aşa cum o făcea în sezonul regulat, când avea şansa să se revanşeze într-un meci în care întâlnea un adversar mai slab cotat.

Mai mult, Dumitrescu susţine că ar fi trebuit ca antrenorul şi conducerea să fie pe aceeaşi lungime de undă atunci când venea vorba de probleme de indisciplină şi consideră că Rapid este o echipă fără lideri importanţi:

“Gâlcă nu a fost luat în seamă, asta am înțeles. Ce a transmis el nu s-a făcut niciodată. Eu nu am înțeles că au fost privilegiați. În momentul în care apar anumite probleme de disciplină, cumva conducerea ar trebui să fie pe aceeași linie cu antrenorul, cum a fost în cazul lui Baroan, când a fost exclus.

Reclamă
Reclamă

E un fenomen mai complex. Eu rămân la ce a spus Pașcanu, acesta este adevărul despre ce se întâmplă la Rapid. După un eșec nu mai ai șansa să revii, pentru că este un alt nivel al competiției, alți adversari. În sezonul regular, după ce pierdeau cu un adversar mai puternic, își reveneau etapa viitoare cu unul mai slab. Asta s-a întâmplat în fiecare sezon la Rapid.

După prima etapă de play-off erau pe locul întâi. Pierzi un meci, iar lucrurile se duc în zona aceea. Eu văd o echipă fără lideri importanți, contează enorm într-un play-off să ai, o să vedem la echipele care joacă meciul pentru campionat, Craiova și U Cluj”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Cele mai căutate apartamente din Bucureşti. "Pentru fata mea, care e doctorandă"Cele mai căutate apartamente din Bucureşti. "Pentru fata mea, care e doctorandă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Specialiştii, uimiţi de Alexandra Căpitănescu la Eurovision: "Incredibil din punct de vedere vocal"
Observator
Specialiştii, uimiţi de Alexandra Căpitănescu la Eurovision: "Incredibil din punct de vedere vocal"
Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă fotbalistă face furori cu ipostazele în care se pozează. Cum îi înnebunește pe bărbați
23:30

VIDEOSUA – Elveţia 1-3! Revanşă după finala pierdută în 2025. Canada şi Finlanda, debut cu dreptul la Mondialul de hochei
23:24

Bogdan Andone a comentat faza controversată din FC Argeș – Rapid și a transmis ce obiectiv și-a trasat pentru ultimul meci
23:00

Costel Gâlcă şi-a anunţat plecarea de la Rapid: “Opinia mea nu prea a contat”. Mesaj dur către conducere
22:51

Fază controversată în FC Argeş – Rapid 2-2! Un gol superb a fost anulat de VAR
22:50

Alexandru Pașcanu, la pământ după 2-2 cu FC Argeș: „Nu știm să gestionăm eșecul”
22:33

FC Argeș – Rapid 2-2. Remiză dramatică! Piteștenii au ratat penalty în minutul 90+11. Giuleștenii spun adio cupelor europene
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage 3 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! 4 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 5 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 6 FotoUmiliţi în faţa propriilor fani la meciul în care au ridicat trofeul pentru primul titlu din istorie! Scor ireal
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român