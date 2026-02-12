Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl! - Antena Sport

Patronii Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, au cumpărat Carrefour România într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.

Plecarea Carrefour din România face parte din retragerea strategică a grupului francez din mai multe ţări, inclusiv ţara noastră.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman, într-un comunicat.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. În 2024, Carrefour România a avut o cifră de afaceri de circa 12.5 miliarde de lei, înregistrând un profit de circa 52.5 milioane de lei.

Fraţii Pavăl, investitori şi în fotbal

În afară de investiţiile din mai multe domenii, precum retail şi imobiliar, fraţii Pavăl au devenit, recent, şi investitori în fotbal. Miliardarii români s-au implicat financiar în FC Bacău, echipă care a obţinut promovarea în Liga a 2-a în sezonul trecut. Cu investiţii majore, FC Bacău e însă departe de play-off în acest sezon de Liga 2.