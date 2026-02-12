Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl! - Antena Sport

Home | Diverse | Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Foto

Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!

Antena Sport Publicat: 12 februarie 2026, 16:47

Comentarii
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
galerie foto Galerie (5)

Proprietarii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Patronii Dedeman, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, au cumpărat Carrefour România într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Plecarea Carrefour din România face parte din retragerea strategică a grupului francez din mai multe ţări, inclusiv ţara noastră.

Fraţii Pavăl au achiziţionat Carrefour România

Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman, într-un comunicat.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. În 2024, Carrefour România a avut o cifră de afaceri de circa 12.5 miliarde de lei, înregistrând un profit de circa 52.5 milioane de lei.

Fraţii Pavăl, investitori şi în fotbal

În afară de investiţiile din mai multe domenii, precum retail şi imobiliar, fraţii Pavăl au devenit, recent, şi investitori în fotbal. Miliardarii români s-au implicat financiar în FC Bacău, echipă care a obţinut promovarea în Liga a 2-a în sezonul trecut. Cu investiţii majore, FC Bacău e însă departe de play-off în acest sezon de Liga 2.

Reclamă
Reclamă

După 17 etape, FC Bacău ocupă locul 13 în Liga 2, cu 23 de puncte. Preşedinte la FC Bacău este fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), care a absolvit cursurile de directori sportivi de la FRF.

Dragoş Pavăl are o avere estimată la 2.2 miliarde de dolari de către Forbes. Fratele său, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari de către respectiva publicaţie de specialitate.

Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în UcrainaAnalist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
Reclamă
Dragoș Pavăl
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
Fanatik.ro
Frații Pavăl cumpără Carrefour și intră în istoria marilor tranzacții făcute de români. Cum schimbă mega-vânzarea anului harta retailului din țara noastră
16:43
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Dennis Politic, titular împotriva echipei lui Kopic
16:37
Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă
16:36
Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie
16:20
Lovitură puternică pentru Real Madrid! Când revine de fapt Jude Bellingham pe gazon și ce meciuri poate rata
16:10
VIDEOBangkok United – Macarthur FC 2-0, în Liga Campionilor Asiei 2. Rivaldinho a ieșit accidentat în prima repriză
15:36
Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și