Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani

Al-Nassr este noua campioană din Arabia Saudită, după ce gruparea antrenată de Jorge Jesus s-a impus cu scorul de 4-1 în duelul cu Damac, în ultima etapă de campionat.
Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la victoria care a adus trofeul după o pauză de șapte ani, reușind să marcheze superb dintr-o lovitură liberă.
Al-Nassr – Damac 4-1
După șapte ani de așteptare, Al-Nassr a cucerit în sfârșit titlul de campioană în Arabia Saudită. În ultima etapă a acestui sezon, gruparea unde evoluează Cristiano Ronaldo s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la Damac.
Sadio Mane a deschis scorul în minutul 34 din pasa lui Joao Felix, iar gazdele și-au dublat avantajul după pauză, prin reușita lui Kingsley Coman (min. 52).
Panica a cuprins fanii celor de la Al-Nassr, asta după ce oaspeții au redus din diferență din lovitură de la 11 metri, prin Sylla (min. 58). Emoțiile au fost risipite cinci minute mai târziu, după ce Cristiano Ronaldo a transformat o lovitură liberă.
Mai mult decât atât, lusitanul a mai punctat o dată în minutul 81 al partidei, bifând astfel reușita cu numărul 28 a sezonului din Arabia Saudită.
Cristiano Ronaldo, încă un trofeu la colecție
Cristiano Ronaldo a reușit, la vârsta de 41 de ani, să spargă ghinionul la Al-Nassr, asta după ce formația antrenată de Jorge Jesus a cucerit titlul în Arabia Saudită, după o pauză de șapte ani.
Pentru internaționalul portughez, titlul cu Al-Nassr este al 33-lea trofeu din carieră. CR7 mai are la activ următoarele:
- 3 x Premier League
- 1 x FA Cup
- 2 x EFL Cup
- 1 x Community Shield
- 2 x Serie A
- 1 x Coppa Italia
- 2 x Supercoppa Italiana
- 2 x La Liga
- 2 x Copa del Rey
- 2 x Supercopa de Espana
- 5 x UEFA Champions League
- 2 x UEFA Super Cup
- 4 x FIFA Club World Cup
- 1 x EURO
- 2 x Nations League
