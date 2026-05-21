Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani

Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 22:57

Comentarii
Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani

Cristiano Ronaldo / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Al-Nassr este noua campioană din Arabia Saudită, după ce gruparea antrenată de Jorge Jesus s-a impus cu scorul de 4-1 în duelul cu Damac, în ultima etapă de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la victoria care a adus trofeul după o pauză de șapte ani, reușind să marcheze superb dintr-o lovitură liberă.

Al-Nassr – Damac 4-1

După șapte ani de așteptare, Al-Nassr a cucerit în sfârșit titlul de campioană în Arabia Saudită. În ultima etapă a acestui sezon, gruparea unde evoluează Cristiano Ronaldo s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la Damac.

Sadio Mane a deschis scorul în minutul 34 din pasa lui Joao Felix, iar gazdele și-au dublat avantajul după pauză, prin reușita lui Kingsley Coman (min. 52).

Panica a cuprins fanii celor de la Al-Nassr, asta după ce oaspeții au redus din diferență din lovitură de la 11 metri, prin Sylla (min. 58). Emoțiile au fost risipite cinci minute mai târziu, după ce Cristiano Ronaldo a transformat o lovitură liberă.

Reclamă
Reclamă

Mai mult decât atât, lusitanul a mai punctat o dată în minutul 81 al partidei, bifând astfel reușita cu numărul 28 a sezonului din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo, încă un trofeu la colecție

Cristiano Ronaldo a reușit, la vârsta de 41 de ani, să spargă ghinionul la Al-Nassr, asta după ce formația antrenată de Jorge Jesus a cucerit titlul în Arabia Saudită, după o pauză de șapte ani.

Pentru internaționalul portughez, titlul cu Al-Nassr este al 33-lea trofeu din carieră. CR7 mai are la activ următoarele:

EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştientEXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Reclamă
  • 3 x Premier League
  • 1 x FA Cup
  • 2 x EFL Cup
  • 1 x Community Shield
  • 2 x Serie A
  • 1 x Coppa Italia 
  • 2 x Supercoppa Italiana
  • 2 x La Liga
  • 2 x Copa del Rey
  • 2 x Supercopa de Espana
  • 5 x UEFA Champions League
  • 2 x UEFA Super Cup
  • 4 x FIFA Club World Cup
  • 1 x EURO
  • 2 x Nations League
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Observator
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
Fanatik.ro
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
23:45

LIVE VIDEODanemarca – Slovacia 1-5. Canada – Norvegia 6-5, după prelungiri! Spectacol total la Mondialul de hochei
23:45

Anunţul făcut de Gigi Becali în privinţa lui Marius Baciu: “Aşa a fost şi la Edi Iordănescu”
23:23

VIDEOCristiano Ronaldo, în lacrimi la meciul care l-a făcut campion în Arabia Saudită! Imagini emoţionante cu superstarul
23:13

Ce a apărut pe contul lui Ronaldo după ce superstarul portughez a câştigat primul titlu în Arabia Saudită!
22:51

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Înainte de Baciu”! Dezvăluirea patronului FCSB-ului
22:35

VIDEOCristiano Ronaldo, gol superb din lovitură liberă în meciul pentru titlu din Arabia Saudită
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”