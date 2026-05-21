Cristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani

Al-Nassr este noua campioană din Arabia Saudită, după ce gruparea antrenată de Jorge Jesus s-a impus cu scorul de 4-1 în duelul cu Damac, în ultima etapă de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la victoria care a adus trofeul după o pauză de șapte ani, reușind să marcheze superb dintr-o lovitură liberă.

Al-Nassr – Damac 4-1

După șapte ani de așteptare, Al-Nassr a cucerit în sfârșit titlul de campioană în Arabia Saudită. În ultima etapă a acestui sezon, gruparea unde evoluează Cristiano Ronaldo s-a impus cu scorul de 4-1 în fața celor de la Damac.

Sadio Mane a deschis scorul în minutul 34 din pasa lui Joao Felix, iar gazdele și-au dublat avantajul după pauză, prin reușita lui Kingsley Coman (min. 52).

Panica a cuprins fanii celor de la Al-Nassr, asta după ce oaspeții au redus din diferență din lovitură de la 11 metri, prin Sylla (min. 58). Emoțiile au fost risipite cinci minute mai târziu, după ce Cristiano Ronaldo a transformat o lovitură liberă.