Cristiano Ronaldo, în lacrimi la meciul care l-a făcut campion în Arabia Saudită! Imagini emoţionante cu superstarul

Cristiano Ronaldo a făcut un meci mare în ziua în care Al-Nassr a cucerit titlul în Arabia Saudită, iar emoțiile trăite au fost copleșitoare pentru starul de 41 de ani.

În ciuda faptului că a trăit tot felul de experiențe pe terenul de fotbal, lusitanul nu și-a putut stăpâni lacrimile după cele două goluri marcate cu Damac.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo și-a trecut în palmares al 33-lea trofeu din carieră, după ce a câștigat titlul de campion în Arabia Saudită cu cei de la Al-Nassr.

Starul grupării antrenate de Jorge Jesus a marcat două dintre cele patru goluri ale echipei sale, unul fiind din lovitură liberă. Chiar dacă a trecut prin tot felul de momente ca fotbalist, acesta nu și-a putut stăpâni lacrimile după marcarea golului care prin care s-a stabilit și scorul final.

Cristiano Ronaldo in tears of joy. 😭❤️

He is 41-years old and he still CARES SO MUCH about this beautiful game.pic.twitter.com/eNzKV99x02 https://t.co/7MUfDL6YMY

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 21, 2026