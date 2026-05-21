Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Înainte de Baciu”! Dezvăluirea patronului FCSB-ului

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (45 de ani), înainte de a-l numi antrenor pe Marius Baciu (51 de ani).
Mirel Rădoi şi Marius Baciu au fost colegi la Steaua. La prima sa conferinţă de presă ca antrenor al FCSB-ului, Marius Baciu a spus că e supărat pe Mirel Rădoi fiindcă nu i-a răspuns la un mesaj. Baciu îi trimisese un mesaj de felicitare lui Rădoi atunci când actualul antrenor al lui Gaziantep se întorsese pe banca echipei naşului său.
Gigi Becali: “L-am sunat pe Rădoi, nu mi-a răspuns”
Mirel Rădoi a stat mai puţin de o lună şi jumătate pe banca FCSB-ului, la cel de al doilea mandat al său ca antrenor al roş-albaştrilor. A plecat de la echipa naşului său pentru a semna cu Gaziantep. Rădoi a avut un început dezastruos la Gaziantep, pierzând toate cele 4 meciuri pe care le-a avut până acum în campionatul Turciei: 0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beşiktaş, 1-2 cu Goztepe şi 1-2 cu Istanbul Başakşehir.
“L-am sunat (n.r.: pe Rădoi), dar nu mi-a răspuns. El așa este. Poate se ferește, cine știe de ce nu a răspuns. Eu l-am sunat înainte de Baciu (n.r.: de a-l pune pe Marius Baciu antrenor).
S-o fi gândit că poate îl chem înapoi. Nu l-am sunat pentru că mi-a zis MM că a pierdut patru meciuri. L-am sunat din dragoste, ca naș”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
