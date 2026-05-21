Cristiano Ronaldo, gol superb din lovitură liberă în meciul pentru titlu din Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo este aproape să-și treacă în palmares primul trofeu important de când a semnat cu Al-Nassr, gruparea unde evoluează portughezul aflându-se în avantaj în disputa cu Damac.
Cu mai puțin de o lună înainte de Campionatul Mondial, starul portughez a executat perfect o lovitură liberă și l-a învins cu o minge înșelătoare pe portarul celor de la Damac.
Cristiano Ronaldo, gol în Al-Nassr – Damac
Cristiano Ronaldo este în formă maximă înaintea Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic. Lusitanul a înscris superb din lovitură liberă, în disputa dintre Al-Nassr și Damac.
Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a executat perfect dintr-un unghi dificil și l-a învins pe portarul advers, care nu a avut reacție la „torpila” jucătorului de la Al-Nassr.
🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO SCORES A FREEKICK!!!
Al Nassr 3-1 Damac FCpic.twitter.com/7nZsPi1YwK
— CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026
