Ce a apărut pe contul lui Ronaldo după ce superstarul portughez a câştigat primul titlu în Arabia Saudită!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 23:13

Cristiano Ronaldo a luat titlul în Arabia Saudită / Instagram Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a atins un alt obiectiv din cariera lui uriaşă. Superstarul portughez a cucerit primul titlu în Arabia Saudită, cu Al Nassr, după victoria cu 4-1 cu Damac, fosta echipă a lui Nicolae Stanciu. Ronaldo a reuşit o “dublă” în acest meci.

Imediat după performanţa reuşită au apărut două postări pe conturile de socializare ale lui Ronaldo.

Ce a apărut pe contul lui Ronaldo după ce portughezul a devenit campion în Arabia Saudită

Mai întâi, portughezul a fost tag-uit într-o postare a lui Al Nassr. “Campioni!!!”, a fost textul postat de administratorii contului de Instagram al lui Ronaldo, după ce portughezul a devenit campion în Arabia Saudită.

Ronaldo e în formă maximă înainte de Mondialul din acest an, care se va vedea în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. El visează să devină campion mondial, singurul trofeu major care îi lipseşte. Colegii lui din naţionala Portugaliei au transmis deja că vor face tot posibilul pentru ca Ronaldo să îşi îndeplinească şi acest vis.

În 42 de meciuri jucate pentru Al Nassr în acest sezon a marcat 35 de goluri şi a dat 4 assist-uri.

