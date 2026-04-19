Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”

Mihaela Rădulescu a absolvit un program de management executiv la Universitatea din Monaco. Vedeta a dezvăluit pe reţelele sociale că a primit deja diploma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihaela Rădulescu a vorbit despre o schimbare totală pentru ea, după ce a ales, recent, să prezinte propria ei versiune în urma unor acuzaţii incredibile venite dinspre familia lui Felix Baumgartner. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Rădulescu, reuşită de senzaţie în plin “război” cu familia lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a avut o relaţie de aproape 12 ani cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo (Italia), în timpul unui zbor cu parapanta. Vedeta a vorbit deschis despre “coşmarul” pe care l-a trăit după decesul iubitului său. Ea s-a arătat complet surprinsă de atacurile venite dinspre familia lui Felix. Totodată, sublinia că iubitul ei s-ar fi “îmbolnăvit” dacă ar fi asistat la ce i s-a întâmplat ei în urma tragediei din Italia.

În mesajul în care şi-a anunţat reuşita, Mihaela Rădulescu a trimis “săgeţi” către familia lui Felix Baumgartner. “Fă să dispară din viața ta oamenii urâți care te-au rănit atât de mult, dar nu-i lăsa niciodată să plece fără să le spui adevărul despre ei”, a fost mesajul vedetei, care făcea trimitere la acuzaţiile uluitoare care i s-au adus Mihaelei Rădulescu după decesul iubitului ei, unele inclusiv de furt (!). Mihaela Rădulescu a respins, recent, vehement, toate acuzaţiile care i s-au adus.

“Mă sărbătoresc pe mine însămi”

“Astăzi am terminat un program de management executiv la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, l-am sunat pe fiul meu și m-am simțit atât de bine să simt că este mândru de mama lui. Așa că mă sărbătoresc pe mine însămi, pentru că în loc să-mi pierd mințile, am decis să pun acea minte la treabă – parte a resetării totale a vieții mele.