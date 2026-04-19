Home | Diverse | Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”

Antena Sport Publicat: 19 aprilie 2026, 11:11

Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea”
Mihaela Rădulescu / Instagram

Mihaela Rădulescu a absolvit un program de management executiv la Universitatea din Monaco. Vedeta a dezvăluit pe reţelele sociale că a primit deja diploma.

Mihaela Rădulescu a vorbit despre o schimbare totală pentru ea, după ce a ales, recent, să prezinte propria ei versiune în urma unor acuzaţii incredibile venite dinspre familia lui Felix Baumgartner. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Rădulescu, reuşită de senzaţie în plin “război” cu familia lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a avut o relaţie de aproape 12 ani cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie 2025, la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo (Italia), în timpul unui zbor cu parapanta. Vedeta a vorbit deschis despre “coşmarul” pe care l-a trăit după decesul iubitului său. Ea s-a arătat complet surprinsă de atacurile venite dinspre familia lui Felix. Totodată, sublinia că iubitul ei s-ar fi “îmbolnăvit” dacă ar fi asistat la ce i s-a întâmplat ei în urma tragediei din Italia.

În mesajul în care şi-a anunţat reuşita, Mihaela Rădulescu a trimis “săgeţi” către familia lui Felix Baumgartner. “Fă să dispară din viața ta oamenii urâți care te-au rănit atât de mult, dar nu-i lăsa niciodată să plece fără să le spui adevărul despre ei”, a fost mesajul vedetei, care făcea trimitere la acuzaţiile uluitoare care i s-au adus Mihaelei Rădulescu după decesul iubitului ei, unele inclusiv de furt (!). Mihaela Rădulescu a respins, recent, vehement, toate acuzaţiile care i s-au adus.

“Mă sărbătoresc pe mine însămi”

“Astăzi am terminat un program de management executiv la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, l-am sunat pe fiul meu și m-am simțit atât de bine să simt că este mândru de mama lui. Așa că mă sărbătoresc pe mine însămi, pentru că în loc să-mi pierd mințile, am decis să pun acea minte la treabă – parte a resetării totale a vieții mele.

Dacă cineva acolo a ajuns într-un iad similar cu cel pe care l-am avut eu, vreau să știe că asta ajută. Familia, prietenii adevărați, străinii incredibil de amabili care au lăsat aici atâtea semne frumoase de dragoste și sprijin, concentrarea asupra muncii sau afacerii tale, învățarea a ceva nou, totul ajută. Dar cea mai importantă persoană care te poate ridica și îți poate arăta lumina… ești tu însuți. Restul sunt… amintiri care nu vor dispărea și nici nu ar trebui să dispară.

“Felix şi mama mea ar fi fost şi ei atât de mândri de mine”

Felix, mama mea… ar fi fost și ei atât de mândri de mine… Lupt, mă întorc dintr-un loc foarte întunecat, pas cu pas, pentru că această viață pe care o avem trebuie sărbătorită cu fiecare bătaie a inimii. Când am primit diploma astăzi și am avut un scurt discurs pentru Prof. dr. Phil Klaus, am vrut să spun mai mult decât cât de recunoscătoare sunt pentru ceea ce am învățat de la el – am vrut să-i mulțumesc pentru că mi-a mutat complet atenţia asupra lucrurilor extraordinare pe care le putem realiza chiar și atunci când ne simțim slabi și pierduți.

Există o putere incredibilă în durere. Găsește-o. Folosește-o. Celebrează-te. Fă să dispară din viața ta oamenii urâți care te-au rănit atât de mult, dar nu-i lăsa niciodată să plece fără să le spui adevărul despre ei. Ei merită rușinea, pentru ca alte femei aflate în situații similare să fie mai protejate și respectate – iar TU meriți pacea, respectul, dragostea, VIAȚA, pentru a te sărbători 🤍”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Schema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altoraSchema prin care un bucureştean a făcut o avere în câteva luni, după ce a închiriat apartamentele altora
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!
Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!
Alex Dobre, OUT din primul 11 la Universitatea Craiova – Rapid. O nouă decizie radicală luată de Costel Gâlcă
Andrei Nicolescu l-a desfiinţat pe un arbitru din Liga 1: “Aud că e FCSB-ist”
Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani
După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”
Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”
E gata! Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: “Pentru România și lumea întreagă”
1 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio 6 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții
