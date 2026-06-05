Home | Fotbal | Fotbal extern | Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB

Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 23:16

Comentarii
Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB

Kevin Ciubotaru într-un meci cu FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari, iar clubul sibian pare pregătit să treacă printr-un moment de reconstrucție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu și Daniel Niculae au plecat de la echipă, ba mai mult, Aurelian Chițu s-a transferat și el la nou promovata Poli Timișoara, deși a avut oferte și din Liga 1. Acum, a venit rândul lui Kevin Ciubotaru să plece.

Kevin Ciubotaru, ofertat de Lech Poznan

După Aurelian Chițu, Hermannstadt este pe cale să piardă un alt jucător important. Kevin Ciubotaru a intrat pe radarul celor de la Lech Poznan, formație care va evolua în preliminariile Champions League.

Potrivit presei din Polonia, clubul din Ekstraklasa ar fi dispus să oere între 400.000 și 500.000 de euro pentru transferul jucătorului curtat în iarnă de FCSB.

Ar fi al doilea jucător important plecat după finalul sezonului de la Hermannstadt, după ce Aurelian Chițu a luat decizia de a semna cu Poli Timișoara.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Observator
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”
Fanatik.ro
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”
23:34

S-a calificat în finala Roland Garros, dar nu s-a putut bucura: „Mi-a venit să plâng. Nu mă așteptam deloc”
23:14

„Ne-am înțeles”. Giuseppe Marotta, anunț de ultim moment despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter
22:43

Panică la naționala Germaniei! S-a accidentat grav și poate rata Cupa Mondială: „Arată rău”
22:40

Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția”
22:14

Jucătorul Țării Galilor a remarcat un „tricolor”, înaintea amicalului cu România: „A arătat că are calitate”
21:58

Ciprian Marica a făcut anunțul, după ce Neluțu Sabău a fost prezentat la Farul
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan 3 Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova 4 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB 5 Florentin Petre și-a decis viitorul după despărțirea lui Zeljko Kopic de Dinamo 6 EXCLUSIVAntrenorul din Liga 1 care e deschis la discuții cu Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat