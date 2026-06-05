Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari, iar clubul sibian pare pregătit să treacă printr-un moment de reconstrucție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu și Daniel Niculae au plecat de la echipă, ba mai mult, Aurelian Chițu s-a transferat și el la nou promovata Poli Timișoara, deși a avut oferte și din Liga 1. Acum, a venit rândul lui Kevin Ciubotaru să plece.

Kevin Ciubotaru, ofertat de Lech Poznan

După Aurelian Chițu, Hermannstadt este pe cale să piardă un alt jucător important. Kevin Ciubotaru a intrat pe radarul celor de la Lech Poznan, formație care va evolua în preliminariile Champions League.

Potrivit presei din Polonia, clubul din Ekstraklasa ar fi dispus să oere între 400.000 și 500.000 de euro pentru transferul jucătorului curtat în iarnă de FCSB.

Ar fi al doilea jucător important plecat după finalul sezonului de la Hermannstadt, după ce Aurelian Chițu a luat decizia de a semna cu Poli Timișoara.