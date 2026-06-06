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VIDEO. Moment controversat după finala Roland Garros. A afişat steagul Rusiei şi reacţia a venit imediat

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 19:34

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VIDEO. Moment controversat după finala Roland Garros. A afişat steagul Rusiei şi reacţia a venit imediat

Steagul Rusiei a fost afişat la Roland Garros. Foto: Captură @ X

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Finala de la Roland Garros a fost între Maja Chwalinska, din Polonia, şi Mirra Andreeva, din Rusia, iar aceasta din urmă s-a impus în două seturi, 6-3, 6-2, la capătul a o oră şi 23 de minute de joc.

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Duelul a fost unul echilibrat în start, însă Andreeva a reuşit să se desprindă şi a avut o prestaţie excelentă, care i-a adus în cele din urmă primul trofeu de grand slam din carieră.

Steagul Rusiei, afişat la Roland Garros după victoria Mirrei Andreeva cu Maja Chwalinska

În urma victoriei obţinute de Mirra Andreeva, doi spectatori aflaţi la Paris, pe arena Phillipe Chatrier, au afişat steagul Rusiei, moment în care securitatea a intervenit şi le-a comunicat acestora că nu au voie să facă acest lucru. Bărbatul s-a conformat rapid şi a pus steagul în geantă, fără a produce vreun scandal sau discuţii suplimentare.

Chiar dacă Mirra Andreeva este din Rusia, aceasta nu a putut să concureze sub steagul ţării sale. Această regulă a fost introdusă în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Organizațiile majore din tenis (ATP, WTA, ITF și turneele de Grand Slam) au decis că sportivii ruși și belaruși pot continua să joace individual, dar nu își pot reprezenta oficial țările în competițiile internaționale.

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Invazia Rusiei din Ucraina, momentul în care lumea sportului a reacţionat

În 2022, Vladimir Putin a dat acordul pentru ca Rusia să invadeze Ucraina, într-o operaţiune militară specială după cum el a denumit-o. De atunci, ruşii au fost obligaţi, la diferite sporturi, să evolueze fie sub steag neutru, fie au fost interzişi de tot o perioadă mai lungă.

Naţionala de fotbal a fost exclusă din competiţiile UEFA şi FIFA, iar momentan discuţiile despre o reinstaurare a dreptului de participare nu au adus un final fericit pentru ruşi, care au protestat de-a lungul timpului.

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