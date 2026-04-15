Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită”

Mihaela Rădulescu a postat un text lung pe reţelele sociale, în care a răspuns mai multor acuzaţii, care ar veni de la familia regretatului Felix Baumgartner. Unele dintre acuzaţii sunt de-a dreptul halucinante.
Mihaela Rădulescu a susţinut că nu şi-a putut primi lucrurile înapoi, inclusiv ultimul cadou pe care i l-a făcut Felix Baumgartner. Ea a subliniat că nu le-a cerut niciodată părinţilor lui Felix Baumgartner nimic din averea uriaşă lăsată de regretatul paraşutist austriac. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)
Mihaela Rădulescu a dezvăluit coşmarul prin care a fost nevoită să treacă după moartea iubitului său, Felix Baumgartner: “Încă un şoc paralel”
„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum întregul șoc și durerea de la moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc încă un șoc paralel. Sunt prea multe știri false și bârfe de Salzburg acolo, așa că iată varianta MEA de REALITATE. Cea despre care am tăcut complet timp de 8 luni:
– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele 2 case ale noastre din Elveția, DOAR ca să salvez pisicile noastre drăgălașe și să îmi iau înapoi lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și AM IUBIT acolo.
– NU, nu i-am cerut niciodată familiei sale niciun ban, nici case, niciuna din cele 8 mașini şi motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu mi-e clar este de ce nu poți lua totul, dar încearcă să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină aproape, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și pe bărbatul care și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…
“Nu i-am dat în judecată pe părinţi pentru nimic, nici pentru că mi-au invadat intimitatea”
– NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au invadat intimitatea, intrând în casele noastre cu străini, invadând intimitatea lui Felix într-un mod în care l-ar fi îmbolnăvit, împachetând lucrurile mele ca pe niște gunoaie. Nu mă gândesc la ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.
– NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult ar fi iubit unii să mă portretizeze ca… «românul tipic», chiar au ales românul greșit pentru a face asta. Ar trebui să le fie rușine tuturor, lucruri de genul ăsta îl fac pe Felix să arate ca un orb idiot. Dacă intenția a fost să mă rănească, scuze, l-ați rănit dublu.
– Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc proprietatea fiecărui obiect al meu din cele 2 case ale noastre, în 12 ani.
“Tăcerea mea a fost înţeleasă greşit”
– Sunt ultima persoană care vrea să aibă o conversație publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost înțeleasă greșit ca… «să o tot umilim, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei» (3!!!, împotriva femeii care își dorea doar lucrurile înapoi, toate 3 plătite cu recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…)
Fiecare limită a decenței a fost depășită și ceea ce mi-au făcut când în sfârșit am primit «permisiunea» să-mi iau lucrurile înapoi, nu este ceva despre care să tac. Respectul și reputația mea contează”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.
Zeci de mii de persoane au dat like postării Mihaelei Rădulescu de pe reţelele sociale. Printre vedetele care şi-au arătat susţinerea pentru Mihaela Rădulescu se numără Vica Blochina şi soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel. Dacă Vica Blochina i-a trimis mai multe inimioare Mihaelei Rădulescu, Valentina Pelinel a scris: “Când lumea devine zgomotoasă, cel mai puternic lucru pe care îl poți face este să rămâi ancorată în adevărul tău. Harul eclipsează întotdeauna bârfa”. “Wow, ăsta e un mare adevăr”, i-a răspuns Mihaela Rădulescu soţiei lui Cristi Borcea, trimiţându-i o inimioară.
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta. Tragedia s-a produs la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo. Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.
- (P) Ousmane Dembele, cuvinte de laudă la adresa coechipierilor după victoria cu Liverpool
- Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
- (P) Propoziții pe care să le rostești dacă vrei o schimbare de mindset
- Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
- La Liga, în deplasare: Real și Barca pot juca meciuri într-o altă țară, pe un stadion de 115.000 de locuri!