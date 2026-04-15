Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită”

Mihaela Rădulescu a postat un text lung pe reţelele sociale, în care a răspuns mai multor acuzaţii, care ar veni de la familia regretatului Felix Baumgartner. Unele dintre acuzaţii sunt de-a dreptul halucinante.

Mihaela Rădulescu a susţinut că nu şi-a putut primi lucrurile înapoi, inclusiv ultimul cadou pe care i l-a făcut Felix Baumgartner. Ea a subliniat că nu le-a cerut niciodată părinţilor lui Felix Baumgartner nimic din averea uriaşă lăsată de regretatul paraşutist austriac. (IMAGINI CU CEI DOI ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Rădulescu a dezvăluit coşmarul prin care a fost nevoită să treacă după moartea iubitului său, Felix Baumgartner: “Încă un şoc paralel”

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum întregul șoc și durerea de la moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc încă un șoc paralel. Sunt prea multe știri false și bârfe de Salzburg acolo, așa că iată varianta MEA de REALITATE. Cea despre care am tăcut complet timp de 8 luni:

– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele 2 case ale noastre din Elveția, DOAR ca să salvez pisicile noastre drăgălașe și să îmi iau înapoi lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și AM IUBIT acolo.

– NU, nu i-am cerut niciodată familiei sale niciun ban, nici case, niciuna din cele 8 mașini şi motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ce nu mi-e clar este de ce nu poți lua totul, dar încearcă să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină aproape, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și pe bărbatul care și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…