„Mergeți la pușcărie”. Cristi Borcea, măsură fără precedent pentru copiii săi. Dezvăluiri în premieră

Cristi Borcea a dezvăluit cum își ține copiii departe de vicii. Milionarul român a transmis că la o perioadă de timp, îi supune pe aceștia la teste antidrog.
Cristi Borcea le oferă libertate deplină copiilor săi, însă vrea ca toți aceștia să aibă un comportament exemplar. Fostul șef de la Dinamo a transmis că e dispus chiar să-i dea pe mâna poliției, dacă vreodată s-ar întâmpla ca testele antidrog să iasă pozitive.
Cristi Borcea, măsură fără precedent pentru copiii săi
Cristi Borcea a mai declarat că încearcă să-i înțeleagă, în special pe băieții lui, dorind să le ofere cele mai bune sfaturi. El se opune categoric consumului de substanțe interzise și face totul pentru a-și ține copiii departe de acest lucru.
„Sunt discuții inerente, le dau sfaturi. Am trecut și eu prin vârsta lor, îi înțeleg și le dau bani, le spun: «Mergeți la cluburi, mergeți în vacanțe, respectați fetele». Fiecare are casa lui.
Singura problemă, din când în când îi mai pun să facă teste de-alea de urină, de drog. La mine, dacă s-a întâmplat o dată, eu sunt primul care spun să mergeți direct la pușcărie. Nu vă refaceți și nu vă reglați decât dacă stați departe de fenomenul ăsta”, a declarat Cristi Borcea, la emisiunea „Furnicuțele”, de pe Antena 1.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și din căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania.
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