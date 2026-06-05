„Mergeți la pușcărie”. Cristi Borcea, măsură fără precedent pentru copiii săi. Dezvăluiri în premieră

Cristi Borcea a dezvăluit cum își ține copiii departe de vicii. Milionarul român a transmis că la o perioadă de timp, îi supune pe aceștia la teste antidrog.

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Cristi Borcea le oferă libertate deplină copiilor săi, însă vrea ca toți aceștia să aibă un comportament exemplar. Fostul șef de la Dinamo a transmis că e dispus chiar să-i dea pe mâna poliției, dacă vreodată s-ar întâmpla ca testele antidrog să iasă pozitive.

Cristi Borcea, măsură fără precedent pentru copiii săi

Cristi Borcea a mai declarat că încearcă să-i înțeleagă, în special pe băieții lui, dorind să le ofere cele mai bune sfaturi. El se opune categoric consumului de substanțe interzise și face totul pentru a-și ține copiii departe de acest lucru.

„Sunt discuții inerente, le dau sfaturi. Am trecut și eu prin vârsta lor, îi înțeleg și le dau bani, le spun: «Mergeți la cluburi, mergeți în vacanțe, respectați fetele». Fiecare are casa lui.

Singura problemă, din când în când îi mai pun să facă teste de-alea de urină, de drog. La mine, dacă s-a întâmplat o dată, eu sunt primul care spun să mergeți direct la pușcărie. Nu vă refaceți și nu vă reglați decât dacă stați departe de fenomenul ăsta”, a declarat Cristi Borcea, la emisiunea „Furnicuțele”, de pe Antena 1.