Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova

Sepsi Sfântu Gheorghe a promovat în Liga 1 după un an petrecut în eșalonul secund, iar clubul caută soluții pentru a se întări. După ce nu a reușit să îl “repatrieze” pe Marius Ștefănescu, ajuns la “U” Cluj, clubul covăsnean a intrat la discuții cu Bogdan Vătăjelu, fostul fundaș al Universității Craiova care a evoluat în sezonul trecut la FC Bihor.

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Bogdan Vătăjelu a revenit în România în luna martie și a semnat cu FC Bihor, formație din liga secundă. Cu toate acestea, fotbalistul de 33 de ani nu plănuiește să rămână la formația din eșalonul secund, acesta declarând pe final de mai că și-ar dori să își găsească un angajament în Liga 1 sau chiar în străinătate.

“Discuții pozitive” între Vătăjelu și Sepsi

Clubul care este dispus să îi ofere o “mână de ajutor” lui Vătăjelu în acest sens este Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă care a promovat în Liga 1 după ce a terminat pe locul secund în play-off-ul Ligii a 2-a. Informația a fost oferită de jurnalistul Emanuel Roșu, care a punctat de asemenea că există “discuții pozitive între părți”.

Astfel, există posibilitatea ca Vătăjelu să își îndeplinească dorința de a reveni în Liga 1 și să evolueze pentru formația covăsneană, care a mai încercat acum câteva zile să facă un transfer important. Laszlo Dioszegi a încercat să îl aducă înapoi la club pe Marius Ștefănescu, care jucase timp de șase ani la Sfântu Gheorghe. Mutarea a picat însă, extrema dreaptă semnând cu vicecampioana “U” Cluj.

Bogdan Vătăjelu, fotbalistul dorit de Sepsi, a evoluat în șase partide în această jumătate de sezon petrecută la FC Bihor, marcând două goluri și oferind două pase decisive. Fundașul a jucat cea mai mare parte din cariera sa la Universitatea Craiova, alături de care a cucerit Cupa României în 2021 și Supercupa în vara ce a urmat.