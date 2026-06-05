Home | Fotbal | Liga 1 | Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova

Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 5 iunie 2026, 9:28

Comentarii
Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova

Jucătorii de la Univ. Craiova, după un meci din 2023 / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sepsi Sfântu Gheorghe a promovat în Liga 1 după un an petrecut în eșalonul secund, iar clubul caută soluții pentru a se întări. După ce nu a reușit să îl “repatrieze” pe Marius Ștefănescu, ajuns la “U” Cluj, clubul covăsnean a intrat la discuții cu Bogdan Vătăjelu, fostul fundaș al Universității Craiova care a evoluat în sezonul trecut la FC Bihor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Vătăjelu a revenit în România în luna martie și a semnat cu FC Bihor, formație din liga secundă. Cu toate acestea, fotbalistul de 33 de ani nu plănuiește să rămână la formația din eșalonul secund, acesta declarând pe final de mai că și-ar dori să își găsească un angajament în Liga 1 sau chiar în străinătate.

“Discuții pozitive” între Vătăjelu și Sepsi

Clubul care este dispus să îi ofere o “mână de ajutor” lui Vătăjelu în acest sens este Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă care a promovat în Liga 1 după ce a terminat pe locul secund în play-off-ul Ligii a 2-a. Informația a fost oferită de jurnalistul Emanuel Roșu, care a punctat de asemenea că există “discuții pozitive între părți”.

Astfel, există posibilitatea ca Vătăjelu să își îndeplinească dorința de a reveni în Liga 1 și să evolueze pentru formația covăsneană, care a mai încercat acum câteva zile să facă un transfer important. Laszlo Dioszegi a încercat să îl aducă înapoi la club pe Marius Ștefănescu, care jucase timp de șase ani la Sfântu Gheorghe. Mutarea a picat însă, extrema dreaptă semnând cu vicecampioana “U” Cluj.

Bogdan Vătăjelu, fotbalistul dorit de Sepsi, a evoluat în șase partide în această jumătate de sezon petrecută la FC Bihor, marcând două goluri și oferind două pase decisive. Fundașul a jucat cea mai mare parte din cariera sa la Universitatea Craiova, alături de care a cucerit Cupa României în 2021 și Supercupa în vara ce a urmat.

Reclamă
Reclamă

236 de meciuri a bifat Vătăjelu pentru Universitatea Craiova în șapte ani și jumătate în două perioade diferite (ianuarie 2014 – iunie 2017, respectiv 2019 -2023).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Observator
Schimbare radicală la toate mașinile noi din UE. Șoferii, verificați automat dacă sunt băuți la volan
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
11:30

Mesajul postat de Kopic, după despărțirea de Dinamo: „Am venit străin, plec câine roșu!”
11:09

BREAKING NEWSOFICIAL | Dinamo s-a despărțit de Zeljko Kopic
10:41

Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primul meci “acasă” din noul mandat. Șapte jucători sunt OUT
10:38

Lovitură de teatru la CFR Cluj. Anunțul lui Ioan Varga despre Marius Șumudică
10:38

UPDATEMarius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totul
10:30

Daniel Niculae pleacă și el de la Hermannstadt! Revoluție la Sibiu după retrogradarea în Liga a 2-a
Vezi toate știrile
1 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 2 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 3 “Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu 4 Farul Constanța a bifat primul transfer al verii! 5 PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!” 6 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Marius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totulMarius Șumudică, la un pas să semneze cu CFR Cluj! Neluțu Varga dezminte totul