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Mirra Andreeva, mesaj special după finala Roland Garros: “Pot să fiu dificilă uneori”

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 19:01

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Mirra Andreeva, mesaj special după finala Roland Garros: Pot să fiu dificilă uneori

Mirra Andreeva a avut un mesaj special după finala de la Roland Garros. Foto: Gettyimages

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Mirra Andreeva a câştigat primul turneu de grand slam din carieră, după finala de la Roland Garros cu Maja Chwalinska, câştigată după o oră şi 23 de minute de joc.

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Sportiva din Rusia a avut probleme doar în start, după care s-a desprins şi nu i-a mai dat nicio şansă adversarei, pe care a spulberat-o în setul secund, la un moment dat scorul fiind 5-0 în favoarea lui Andreeva.

Mirra Andreeva, prima reacţie după finala câştigată cu Maja Chwalinska

Mirra Andreeva a avut un discurs plin de fair-play prin care a lăudat-o pe Maja Chwalinska, după meciul din finala Roland Garros, adversara care a venit din calificări şi a bifat mai multe borne importante.

“În primul rând, felicitări, Maja, pentru aceste trei săptămâni extraordinare. Ai venit din calificări, ai câștigat atât de multe meciuri, ai învins jucătoare excelente. Felicitări și echipei tale, ați făcut o treabă extraordinară. Ești o adversară foarte dificilă. Nu mi-aș dori să mai joc împotriva ta încă o dată. Îți doresc tot succesul pentru restul sezonului și sper să jucăm… ok. Sper să disputăm multe alte finale împreună în viitor”, a declarat Andreeva.

Mirra Andreeva, mulţumiri speciale pentru Conchita Martinez

Rusoaica a ţinut să-i transmită mulţumiri speciale Conchitei Martinez, cea care îi este antrenoare şi care a ajutat-o foarte mult în ultimul timp să atingă un nivel superior.

“Mulțumesc echipei mele. Pot fi destul de dificilă uneori. Este destul de greu să mă suportați în anumite zile. Vă mulțumesc că mă împingeți mereu la limitele mele. Vă mulțumesc că mă faceți să muncesc și atunci când nu vreau să muncesc. Întotdeauna mă împingeți înainte.

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Îi mulțumesc în mod special Conchitei pentru că își împărtășește experiența cu mine și pentru toate sfaturile pe care mi le oferă. Nu o să vă mulțumesc fiecăruia în parte, pentru că ar dura prea mult”, a mai spus Andreeva.

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