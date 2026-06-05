Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția”

Florin Prunea a oferit declarații despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Fostul portar a dezvăluit ce transferuri ceruse antrenorul croat, înainte să se despartă de „câini”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Prunea a transmis că doi portari erau pe lista de transferuri de la Dinamo. Kopic nu mai era mulțumit de Devis Epassy, care a gafat în multe meciuri ale „câinilor”, din sezonul recent încheiat.

Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: doi portari

Florin Prunea a mai declarat că Alexandru Roșca ar trebui să plece de la Dinamo, ținând cont că este un portar tânăr, care are nevoie de minute.

„Discuția a plecat de la lista cu jucătorii. Din ce știu eu, Dinamo își propunea șase transferuri. Kopic, în primul rând, ceruse doi portari. A zis ‘nu sunt mulțumit’. Epassy a avut un sezon bun, dar spre sfârșit a dovedit că are anumite limite, că nu e portar de obiectiv major.

Roșca, din punctul meu de vedere, trebuie să plece și să joace meci de meci pentru că este un portar tânăr”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.