Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția”

Florin Prunea a oferit declarații despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Fostul portar a dezvăluit ce transferuri ceruse antrenorul croat, înainte să se despartă de „câini”.
Concret, Prunea a transmis că doi portari erau pe lista de transferuri de la Dinamo. Kopic nu mai era mulțumit de Devis Epassy, care a gafat în multe meciuri ale „câinilor”, din sezonul recent încheiat.
Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: doi portari
Florin Prunea a mai declarat că Alexandru Roșca ar trebui să plece de la Dinamo, ținând cont că este un portar tânăr, care are nevoie de minute.
„Discuția a plecat de la lista cu jucătorii. Din ce știu eu, Dinamo își propunea șase transferuri. Kopic, în primul rând, ceruse doi portari. A zis ‘nu sunt mulțumit’. Epassy a avut un sezon bun, dar spre sfârșit a dovedit că are anumite limite, că nu e portar de obiectiv major.
Roșca, din punctul meu de vedere, trebuie să plece și să joace meci de meci pentru că este un portar tânăr”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.
De asemenea, Florin Prunea a mai dezvăluit că Zeljko Kopic nu a fost de acord cu transferul lui George Pușcaș. Atacantul a avut nevoie de timp, înainte să debuteze la Dinamo, ținând cont că se confrunta cu probleme medicale și nu mai jucase de mai multe luni.
„De aici au plecat discuțiile. El nu a cerut neapărat jucători străini. După aceea au început ‘că nu putem, anul acesta am cheltuit foarte mult, pentru locul 4 peste 10 milioane de euro’… E imens! E și normal, mă pun în locul acționarilor, că vrem să vedem și noi ceva. Apoi cu Pușcaș, că nu a fost de acord pentru că este un jucător cu probleme medicale”, a mai spus Florin Prunea.
Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo după doi ani și jumătate, bifând pe banca roș-albilor 112 meciuri, în toate competițiile. Antrenorul croat ar fi dorit la Al-Wahda, în Arabia Saudită, unde l-ar putea lua și pe Florentin Petre.
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