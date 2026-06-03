(P) Cum să pariezi inteligent pe Cupa Mondială. Câteva ponturi și o variantă de bilet

Te uiți la meci și simți că se joacă tare, nervii sunt întinși la maxim. Pac! Ai plasat un pariu pe cartonașe.

Vezi că meciul e deschis, că se atacă mult, Pac! Ai pariat pe cornere sau pe goluri.

E foarte important să ai și o casă de pariuri cu o platformă prietenoasă pentru pariurile live, care nu se blochează la fiecare fază mai periculoasă.

Vlad Sports are tot ce îi trebuie că să joci pe live aici, mai ales o gamă foarte mare de pariuri.

Pariuri pre-meci

Nu juca la Turneul Final cum joci pe Serie A. Nu, domnule! Informează-te zilnic. Citește știrile despre echipele pe care vrei să joci. Consultă listele de jucători accidentați, încearcă să afli din ziarele de sport din țările respective care e atmosfera în sânul echipei, nu pune un solist doar că e Spania și are jucători mai buni.

Cu cât pariezi mai informat, cu atât îți cresc șansele de succes.

Pariuri antepost

Cum pariezi pe Cupa Mondiala ? Oferta este pentru toate gusturile. Poți paria pe golgheterul competiției, cel mai bun jucător al turneului, cel mai bun tânăr jucător, cel mai bun portar, cine trece de faza grupelor, cine va fi cea mai bună echipă de pe fiecare continent, câte cornere vor fi, câte autogoluri, câte cartonașe roșii etc etc. V-am spus este o abundență de piețe de pariere.

Unele dintre cele mai avantajoase pariuri antepost sunt pe câștigătoarea grupei. Haideți să vedem acum și 3 pariuri pe câștigătoarea grupei. Atenție: cotele sunt orientative la momentul citirii articolului. Piețele variază constant.

Grupa B

De aici fac parte Elveția, Canada, Bosnia&Herzegovina și Qatar. Lupta se va da între Canada (care are cea mai talentată Națională din istoria sa) și Elveția.

Cota pe Elveția este 1.82 și pe acest pariu vom merge. Fotbaliștii din Țara Cantoanelor sunt la al 6-lea Turneu Final consecutiv. Hai să vedem care ar fi primii 3 jucători din lot, ca valoare:

Manuel Akanji: fundașul lui Cristi Chivu la Inter, proaspăt campion al Italiei, valorează 17 milioane de euro și este stâlpul defensivei elvețienilor

Ardon Jashari: senzațional fotbalist. Joacă tot în Italia, la AC Milan. Mijlocaș defensiv cotat la 25 milioane de euro

Denis Zakaria: tot mijlocaș, tot cu o cotă de piață de 25 milioane de euro. Joacă la AS Monaco.

Grupa D

Aici avem USA, Turcia, Paraguay și Australia. Noi vom paria că grupa va fi câștigată de coșmarul nostru Turcia.

Cota pentru acest pariu antepost este 2.75

Nu are niciun rost să vă mai amintim de jucători de bază din lotul otomanilor, pentru că ei sunt cei care au lăsat România acasă. Spunem doar Arda Guler. Atât!

Grupa G

Aici o găsim pe Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. Evident că vom paria pe europeni, la o cotă de 1.35.

Chiar dacă ”Generația de Aur” a Belgiei a ajuns la final de carieră, această națională rămâne una dintre cele mai bune din lume. Hai să amintim doar de 3 dintre cei mai valoroși jucători cu care Belgia va merge în America:

Amadou Onana: mijlocașul în vârstă de 24 de ani tocmai a câștigat Europa League cu Aston Villa. Este cotat la 45 milioane de euro

Youri Tielemans: este căpitanul echipei și vine tot de la Aston Villa. Valorează 35 milioane de euro

Charles De Ketelaere: atacant, 25 de ani, joacă la Atalanta și are o cotă de piață de 30 milioane de euro

Dacă punem toate cele 3 pariuri pe un singur bilet facem o cotă totală de 6.75

Vlad Sports face parte din FDJ UNITED

Vlad Cazino este parte din FDJ UNITED, un grup european de betting și gaming care pune accent pe standarde solide, experiențe sigure și o abordare responsabilă a relației cu jucătorii. Astfel, Vlad Cazino îți este alături cu o platformă locală, dar la standarde europene. Fiecare pariu pe care îl faci știi că este sigur și de la o platformă care țintește sus.

Perioada Cupei Mondiale vine cu multe emoții și nenumărate seri alături de prieteni să vedeți cele mai intense meciuri. Însă, este bine să separi bucuria de a privi un meci important de strategia de pariere. Jocul responsabil pleacă în primul rând de la decizii luate informat.