Modificare în lotul naţionalei înainte de duelul cu Ţara Galilor

Modificare făcută de Gică Hagi în lotul naţionalei înainte de meciul cu Ţara Galilor. Foto: Sport Pictures

România întâlneşte Ţara Galilor într-o partidă amicală ce se dispută în Ghencea, iar Gică Hagi a lăsat mai mulţi jucători în afara lotului pentru confruntarea cu formaţia britanică, dorind să mizeze pe alţi fotbalişti convocaţi pentru această acţiune.

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Revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naţionale a fost la confruntarea de la Tbilisi, cu Georgia, încheiată la egalitate, 1-1, iar acum “Regele” are şi primul meci pe teren propriu din noul mandat de selecţioner.

Vladimir Screciu, neinclus în lotul României pentru partida cu Ţara Galilor

Acesta a decis să lase mai mulţi fotbalişti în afara lotului înainte de partida cu Ţara Galilor, iar o modificare de ultim moment a fost făcută de selecţioner. Hagi a hotărât să-l lase în afara lotului pe Vladimir Screciu, mijlocaşul Universităţii Craiova, cel care a jucat 71 de minute în duelul de la Tbilisi şi vine la capătul unui sezon plin, cu multe meciuri jucate.

Ilie Dumitrescu a spus că decizia a fost luată chiar în dimineaţa partidei cu reprezentativa din Ţara Galilor. “În această dimineață s-a decis ca Screciu să nu facă parte din lot”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipa trimisă de Gică Hagi pentru partida cu Ţara Galilor

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram

12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan

Ce a spus selecţionerul galezilor înainte de meciul cu România

Craig Bellamy, fostul jucător de la Liverpool sau Manchester City, ajuns selecţioner al naţionalei Ţării Galilor, a vorbit despre partida amicală cu România şi l-a lăudat pe Gică Hagi.