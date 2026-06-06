Modificare în lotul naţionalei înainte de duelul cu Ţara Galilor

România întâlneşte Ţara Galilor într-o partidă amicală ce se dispută în Ghencea, iar Gică Hagi a lăsat mai mulţi jucători în afara lotului pentru confruntarea cu formaţia britanică, dorind să mizeze pe alţi fotbalişti convocaţi pentru această acţiune.
Revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naţionale a fost la confruntarea de la Tbilisi, cu Georgia, încheiată la egalitate, 1-1, iar acum “Regele” are şi primul meci pe teren propriu din noul mandat de selecţioner.
Vladimir Screciu, neinclus în lotul României pentru partida cu Ţara Galilor
Acesta a decis să lase mai mulţi fotbalişti în afara lotului înainte de partida cu Ţara Galilor, iar o modificare de ultim moment a fost făcută de selecţioner. Hagi a hotărât să-l lase în afara lotului pe Vladimir Screciu, mijlocaşul Universităţii Craiova, cel care a jucat 71 de minute în duelul de la Tbilisi şi vine la capătul unui sezon plin, cu multe meciuri jucate.
Ilie Dumitrescu a spus că decizia a fost luată chiar în dimineaţa partidei cu reprezentativa din Ţara Galilor. “În această dimineață s-a decis ca Screciu să nu facă parte din lot”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.
Echipa trimisă de Gică Hagi pentru partida cu Ţara Galilor
- ROMÂNIA: 12. Hindrich – 23. Sorescu, 15. Burcă, 13. M. Ilie, 17. Eissat – 10. Stanciu-cpt., 6. T. Băluță, 22. Dragomir – 8. Olaru, 19. L. Munteanu, 11. Baiaram
- Rezerve: 1. Târnovanu, 16. Aioani – 2. Strata, 3. M. Popescu, 4. Rus, 7. F. Coman, 9. Drăguș, 14. Dobre, 18. D. Matei, 20. Borza, 21. Moruțan, 24. Coubiș, 25. Cîrjan
Ce a spus selecţionerul galezilor înainte de meciul cu România
Craig Bellamy, fostul jucător de la Liverpool sau Manchester City, ajuns selecţioner al naţionalei Ţării Galilor, a vorbit despre partida amicală cu România şi l-a lăudat pe Gică Hagi.
„Ce joacă Ghana (n.r. care a remizat 1-1 cu Țara Galilor) e total diferit de ce joacă România. Ne-am pregătit diferit. Am văzut jocurile României din calificări, cu Mircea Lucescu pe bancă. A fost diferit față de ce am văzut la primul meci al României cu Gică Hagi, cu Georgia.
Cred că prima dată l-am văzut pe Hagi jucând în 1993. Ne-au bătut 5-1 aici, la București, atunci. A avut un talent incredibil. A fost un jucător uriaș. A venit după la Cardiff, a marcat un gol norocos (în victoria României 2-1 cu Țara Galilor din 17 noiembrie 1993).
Am avut inimile frânte să vedem cum România merge la Cupa Mondială 1994 și țara noastră nu. Nu a fost doar Hagi în acea națională a României, au mai fost Răducioiu, Dumitrescu, Popescu, și lista poate continua”, a declarat Craig Bellamy.
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