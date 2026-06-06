Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. A trecut peste o umilinţă uriaşă

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. Acesta a reuşit să treacă peste umilinţele uriaşe trăite în România şi şi-a împlinit marele vis.

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Leonard Doroftei (56 de ani), campion mondial WBA, a decis să revină în România, după mai mulţi ani în care a locuit, alături de familie, în Canada.

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”

Leonard Doroftei nu a vrut să stea departe de sportul în care a obţinut performanţe uriaşe, astfel că şi-a deschis o sală de box în România. “Moşu” vrea să-i înveţe pe elevii săi să boxeze, mărturisind că i s-a împlinit un vis.

“Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box.

Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine“, a declarat Leonard Doroftei, conform prosport.ro.