Home | Diverse | Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. A trecut peste o umilinţă uriaşă

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. A trecut peste o umilinţă uriaşă

Publicat: 6 iunie 2026, 11:15

Comentarii
Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit cerşetor. A trecut peste o umilinţă uriaşă

Leonard Doroftei

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. Acesta a reuşit să treacă peste umilinţele uriaşe trăite în România şi şi-a împlinit marele vis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leonard Doroftei (56 de ani), campion mondial WBA, a decis să revină în România, după mai mulţi ani în care a locuit, alături de familie, în Canada.

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”

Leonard Doroftei nu a vrut să stea departe de sportul în care a obţinut performanţe uriaşe, astfel că şi-a deschis o sală de box în România. “Moşu” vrea să-i înveţe pe elevii săi să boxeze, mărturisind că i s-a împlinit un vis.

Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box.

Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine“, a declarat Leonard Doroftei, conform prosport.ro.

Reclamă
Reclamă

După 5 ani petrecuţi în Canada, marele nostru campion s-a întors în România mult iubită, acolo unde îşi continuă meseria de antrenor. Doroftei a trecut peste faptul că a fost numit “cerşetor” chiar de românii săi, întorcându-se în ţară alături de soţia Monica şi cei trei copii, Adrian, Alexandru şi Vanessa.

Doroftei a scris istorie în România

Doroftei a scris istorie în box pentru România. Acesta a fost campion mondial de box la amatori în 1995, la Berlin. De asemenea, boxerul din Ploiești are 2 medalii olimpice de bronz, în 1992 și 1996.

Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.

Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Observator
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
Fanatik.ro
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
14:01

Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi semnează, după retrogradarea cu Hermannstadt: “Discuţii finale”
13:52

Încă o echipă din Liga 1 a rămas fără antrenor: „Mult succes în continuare!”
13:49

Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros. Duel istoric la Paris
13:30

Lewis Hamilton a dezvăluit pe cine va susține la Campionatul Mondial: „Pentru mine, sunt la egalitate cu Anglia!”
13:04

Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB: “Nu am ce să iau de acolo”
13:00

LIVE VIDEOAl treilea antrenament din MP de la Monaco e ACUM. Calificările sunt de la 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan 3 Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția” 4 Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova 5 Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB 6 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat