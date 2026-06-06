Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. A trecut peste o umilinţă uriaşă

Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”. Acesta a reuşit să treacă peste umilinţele uriaşe trăite în România şi şi-a împlinit marele vis.
Leonard Doroftei (56 de ani), campion mondial WBA, a decis să revină în România, după mai mulţi ani în care a locuit, alături de familie, în Canada.
Leonard Doroftei a dat marea lovitură în ţara în care a fost numit “cerşetor”
Leonard Doroftei nu a vrut să stea departe de sportul în care a obţinut performanţe uriaşe, astfel că şi-a deschis o sală de box în România. “Moşu” vrea să-i înveţe pe elevii săi să boxeze, mărturisind că i s-a împlinit un vis.
“Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box.
Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine“, a declarat Leonard Doroftei, conform prosport.ro.
După 5 ani petrecuţi în Canada, marele nostru campion s-a întors în România mult iubită, acolo unde îşi continuă meseria de antrenor. Doroftei a trecut peste faptul că a fost numit “cerşetor” chiar de românii săi, întorcându-se în ţară alături de soţia Monica şi cei trei copii, Adrian, Alexandru şi Vanessa.
Doroftei a scris istorie în România
Doroftei a scris istorie în box pentru România. Acesta a fost campion mondial de box la amatori în 1995, la Berlin. De asemenea, boxerul din Ploiești are 2 medalii olimpice de bronz, în 1992 și 1996.
Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.
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