Home | Alte sporturi | Handbal | “Vă opriți? Sau vă opresc eu!”. Scandal după eliminarea CSM-ului din Liga Campionilor. Crina Pintea, vizată

“Vă opriți? Sau vă opresc eu!”. Scandal după eliminarea CSM-ului din Liga Campionilor. Crina Pintea, vizată

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 19:06

Comentarii
Vă opriți? Sau vă opresc eu!. Scandal după eliminarea CSM-ului din Liga Campionilor. Crina Pintea, vizată

Crina Pintea și Bojana Popovic / YouTube EHF Home of Handball

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Crina Pintea a fost extrem de deranjată de întrebarea pusă de un jurnalist la conferința de presă organizată după ce CSM București a fost eliminată de Metz de Liga Campionilor. Pivotul “tigroaicelor” a avut un schimb de replici cu omul din presă după o întrebare tendențioasă pusă de acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSM București și-a încheiat parcursul fabulos din Champions League în semifinale, unde a fost învinsă de Metz la cinci goluri diferență, scor 32-27. “Tigroaicele” vor mai avea un meci de jucat, respectiv finala mică, contra pierzătoarei duelului dintre Gyor și Brest Bretagne.

Crina Pintea, schimb de replici tăios cu un jurnalist după semifinala de Champions League

După partida disputată în MVP Dome din Budapesta, antrenorii celor două echipe, Bojana Popovic și Emmanuel Mayonnade, respectiv câte o jucătoare de la fiecare formație, Crina Pintea și Tyra Axner, au mers la conferința de presă. Acolo, handbalista din România a răbufnit după ce un jurnalist i-a pus următoarea întrebare:

Ai avut o răbufnire, antrenoarea s-a grăbit să te calmeze, la urechea stângă, la urechea dreaptă. Acum stai la doi metri de ea. Ce s-a întâmplat azi? Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa, azi ați pierdut. Sunt probleme financiare sau ce se întâmplă? Ați jucat slab“.

Replica Crinei Pintea nu a întârziat să apară, fiind extrem de deranjată de întrebarea omului din presă:

Reclamă
Reclamă

Puteți să vă opriți? Sau vă opresc eu! Deci, dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. Nu, nu a vrut să mă calmeze pentru nimic. Îmi doream foarte tare să reușim.

M-am săturat de toate lucrurile astea! Ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutați scandal! Asta e rugămintea mea“, a spus pivotul de la CSM la conferință.

Schimbul de replici a continuat, jurnalistul încercând să insinueze că Pintea și Bojana Popovic stau la distanță din cauza unui conflict: “Și acum stați la doi metri depărtare…“. Atunci, Pintea și-a mutat scaunul și microfonul mai aproape de antrenoarea sa: “Aici a fost scaunul, aici e microfonul. Nu e nicio problemă“.

Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din baniCompania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani
Reclamă

Întrebările din partea jurnalistului au continuat: “Credeți că având asemenea rezultate Primăria va continua finanțarea?“. Pintea i-a oferit un nou răspuns, iar în momentul în care Popovic s-a apropiat de ea pentru a încerca să afle ce s-a întâmplat, românca i-a spus în limba engleză: “Scandal, da. Asta cauă!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Leguma care a ajuns mai ieftină decât costul de producție. Fermierii români o dau gratis sau o aruncă
Observator
Leguma care a ajuns mai ieftină decât costul de producție. Fermierii români o dau gratis sau o aruncă
Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 
19:34

VIDEO. Moment controversat după finala Roland Garros. A afişat steagul Rusiei şi reacţia a venit imediat
19:15

România – Ţara Galilor LIVE TEXT (20:45). Echipa de start trimisă în teren de Gică Hagi
19:13

E oficial: Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo! “Are obiectiv clasarea echipei pe locurile 1-3”
19:01

Mirra Andreeva, mesaj special după finala Roland Garros: “Pot să fiu dificilă uneori”
19:00

Mesajul Soranei Cîrstea, după ce Mirra Andreeva a câștigat Roland Garros: “Copilă…” A bătut-o şi pe ea în sferturi
18:51

Maja Chwalinska i-a făcut pe toţi să râdă după finala de la Roland Garros: “Mirra e de vină!”
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Cele două transferuri cerute de Zeljko Kopic la Dinamo, înainte de plecare: „De acolo a plecat discuția” 3 Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan 4 Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova 5 Din Liga 2 direct în Champions League! Lovitură pentru FCSB 6 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat