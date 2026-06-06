“Vă opriți? Sau vă opresc eu!”. Scandal după eliminarea CSM-ului din Liga Campionilor. Crina Pintea, vizată

Crina Pintea a fost extrem de deranjată de întrebarea pusă de un jurnalist la conferința de presă organizată după ce CSM București a fost eliminată de Metz de Liga Campionilor. Pivotul “tigroaicelor” a avut un schimb de replici cu omul din presă după o întrebare tendențioasă pusă de acesta.

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CSM București și-a încheiat parcursul fabulos din Champions League în semifinale, unde a fost învinsă de Metz la cinci goluri diferență, scor 32-27. “Tigroaicele” vor mai avea un meci de jucat, respectiv finala mică, contra pierzătoarei duelului dintre Gyor și Brest Bretagne.

Crina Pintea, schimb de replici tăios cu un jurnalist după semifinala de Champions League

După partida disputată în MVP Dome din Budapesta, antrenorii celor două echipe, Bojana Popovic și Emmanuel Mayonnade, respectiv câte o jucătoare de la fiecare formație, Crina Pintea și Tyra Axner, au mers la conferința de presă. Acolo, handbalista din România a răbufnit după ce un jurnalist i-a pus următoarea întrebare:

“Ai avut o răbufnire, antrenoarea s-a grăbit să te calmeze, la urechea stângă, la urechea dreaptă. Acum stai la doi metri de ea. Ce s-a întâmplat azi? Ați pierdut campionatul, ați pierdut Cupa, azi ați pierdut. Sunt probleme financiare sau ce se întâmplă? Ați jucat slab“.

Replica Crinei Pintea nu a întârziat să apară, fiind extrem de deranjată de întrebarea omului din presă: