Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: "Nu e un secret" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit averea uriaşă pe care o are. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) primeşte 3 pensii de la statul român.

Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele 3 pensii pe care le cumulează.

“(n.r.: Ai avut vreodată 100 de milioane de euro?) Domne, e prea mult așa ceva. Dar, așa, proprietăți… Peste jumătate. Peste 50 de milioane de euro. Nu este un secret. E munca noastră. Eu de 12 ani nu am nimic, doar pensia. Nimic, nimic. Am dat tot. Am numai casă. Doar casa o mai am pe numele meu.

Dom`le, dacă înveți multă carte nu ai timp să faci avere. Dar trăiești toată viața bine. Nu ești bogat, dar trăiești bine și tu și familia ta. Și respectat. (…) Unui tânăr îi trebuie cam 5.000 de lei pe lună ca să trăiască bine, să muncească doar. Dacă vrea să facă o afacere are nevoie cam de 100-150.000 de euro”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Dumitru Dragomir primeşte de la statul român o pensie contributivă, una specială, în urma celor două mandate de parlamentar şi o rentă viageră. El sublinia că, atunci când conducea LPF, avea un salariu de 30.000 de dolari pe lună. Contribuţia plătită statului în urma salariului uriaş a făcut ca numai pensia de bază să fie de circa 18.000 de lei pe lună. Dragomir se ocupă în prezent cu imobiliarele, dar firmele pe care familia sa le deţine nu mai sunt pe numele lui.