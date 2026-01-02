Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: "Nu e un secret" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit averea uriaşă pe care o are. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) primeşte 3 pensii de la statul român.
Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele 3 pensii pe care le cumulează.
Dumitru Dragomir a spus că are o avere de peste 50 de milioane de euro
“(n.r.: Ai avut vreodată 100 de milioane de euro?) Domne, e prea mult așa ceva. Dar, așa, proprietăți… Peste jumătate. Peste 50 de milioane de euro. Nu este un secret. E munca noastră. Eu de 12 ani nu am nimic, doar pensia. Nimic, nimic. Am dat tot. Am numai casă. Doar casa o mai am pe numele meu.
Dom`le, dacă înveți multă carte nu ai timp să faci avere. Dar trăiești toată viața bine. Nu ești bogat, dar trăiești bine și tu și familia ta. Și respectat. (…) Unui tânăr îi trebuie cam 5.000 de lei pe lună ca să trăiască bine, să muncească doar. Dacă vrea să facă o afacere are nevoie cam de 100-150.000 de euro”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.
Dumitru Dragomir primeşte de la statul român o pensie contributivă, una specială, în urma celor două mandate de parlamentar şi o rentă viageră. El sublinia că, atunci când conducea LPF, avea un salariu de 30.000 de dolari pe lună. Contribuţia plătită statului în urma salariului uriaş a făcut ca numai pensia de bază să fie de circa 18.000 de lei pe lună. Dragomir se ocupă în prezent cu imobiliarele, dar firmele pe care familia sa le deţine nu mai sunt pe numele lui.
“Iau 3 pensii. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună”, mărturisea în trecut Dumitru Dragomir.
Dragomir a devenit preşedinte al LPF în 1996, după ce, anterior, fusese vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în mandatul lui Mircea Angelescu. A avut patru mandate ca şef la Ligă, fiind înlocuit în noiembrie 2013 cu Gino Iorgulescu, ce ocupă şi în prezent această funcţie. Dragomir a fost parlamentar în legislaturile din 2000-2004 şi 2004-2008.
