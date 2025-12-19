Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit "revoluţia" lui Gino Iorgulescu: "Băi, sunteţi bolnavi mintal?" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut o reacţie dură după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Actualul şef al LPF vrea să schimbe radical Liga 1 şi să reducă numărul de echipe la 12.

Gino Iorgulescu a motivat iniţiativa sa prin faptul că multe cluburi din România au probleme financiare. Din acest motiv, LPF are în plan şi înăsprirea condiţiilor de licenţiere.

Dumitru Dragomir, despre dorinţa lui Gino Iorgulescu: “De ce nu fac aşa englezii?”

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte care a fost învins de Gino Iorgulescu la alegerile din 2013, s-a revoltat după ce a auzit iniţiativa actualului preşedinte. Dragomir este deja nemulţumit de actualul sistem, cu play-off şi play-out, iar reducerea numărului de echipe ar agrava situaţia.

De asemenea, Dragomir este nemulţumit de faptul că LPF nu încearcă să facă lucrurile aşa cum le fac ţările importante din vestul Europei:

“Aţi văzut ce vor să facă la LPF? Vor să reducă numărul de echipe la 12. Băi, sunteţi bolnavi mintal? Numai dacă sunt bolnavi pot face aşa ceva. Au stricat cu play-off-ul, înjumătăţesc punctele. De ce nu fac aşa englezii, spaniolii, nemţii, italienii? Eu zic să facem şi noi cum fac ăştia. Noi suntem mereu cobai, suntem experimentul altora”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.