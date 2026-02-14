Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” - Antena Sport

Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit ce pensie poate să primească din partea statului român. Președintele celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că renumerația sa lunară „trebuie să mai crească”.

Concret, Sorin Cârțu a declarat că pensia sa este de 3444 lei. Pentru a se ajunge la această sumă, statul a luat în calcul cei 45 de ani de activitate în fotbal avută de legenda Universității Craiova.

Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român

„Am 45 de ani de fotbal. S-au mai luat în considerare și anii de antrenorat. Eram angajat în diferite intreprinderi, înainte de Revoluție, dar încadrat la minimum, în diferite posturi. Acum pensie de 3444 de lei, dar trebuie să mai crească acum. Eu mi-am făcut pensie din alte parte. Din investițiile pe care le-am făcut, din cofetării și altele.

Trebuie să iau pensie pe anii ăștia de fotbal, ca jucător, ca antrenor. Pentru asta să fi fost plătit. Totuși, banii pe care i-am făcut i-am investit și a fost OK. Dar pentru ce am făcut în fotbal, trebuia să fiu luat în calcul”, a declarat Sorin Cârțu, în cadrul unui podcast.

Totodată, Sorin Cârțu a dezvăluit și cum l-a surprins Revoluția din 1989. El a povestit că imediat după căderea regimului comunist, și-a investit banii pe care îi avea ascunși.